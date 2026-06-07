Участие в необычном республиканском конкурсе рисунков приглашают принять школьников Мангистау

В Казахстане стартовал республиканский конкурс рисунков «Qyzyl Book Art: Дала қазынасы» («Сокровища степи»), посвященный животным и растениям, занесенным в Красную книгу. К участию приглашаются школьники Мангистауской области и других регионов страны, передает Lada.kz со ccылкой на Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК Мангистауской области. Улучшен с помощью ИИ

Как рассказали в управлении культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области, главная цель конкурса – привлечь внимание детей и подростков к вопросам сохранения биоразнообразия и бережного отношения к природе. Организатором проекта выступает Фонд развития креативных индустрий.

Участвовать могут учащиеся с 1 по 11 (12) классы. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: среди учеников 1-4, 5-8 и 9-11 (12) классов.

Согласно условиям, участникам необходимо выбрать одно животное или растение из Красной книги Казахстана и создать художественную работу, отражающую его особенности, среду обитания, значение для экосистемы и необходимость сохранения.

Кроме рисунка, конкурсантам предстоит написать небольшое эссе объемом до 500 знаков на тему: «Почему я выбрал(а) именно этот вид и каково его значение для будущих поколений?».

Организаторы принимают работы, выполненные не только в классических техниках, но и в современных художественных направлениях, включая Street Art и экспериментальное искусство.

Для участия необходимо разместить рисунок в одной из социальных сетей – Instagram, TikTok, Facebook, Threads или X, указав информацию об авторе, хештеги #DalaQazynasy и #QazaqCreative, а также отметив страницу @qazaqcreative.

После публикации участникам нужно заполнить онлайн-заявку, прикрепив рисунок, эссе и ссылку на публикацию.

Прием работ продлится с 5 июня по 27 июля 2026 года. Победителей определит экспертное жюри, в состав которого войдут профессиональные художники, иллюстраторы и специалисты в области охраны природы. Кроме того, будет организовано открытое интернет-голосование в специальной номинации «Выбор народа».

Организаторы отмечают, что конкурс станет не только творческой площадкой для школьников, но и возможностью задуматься о сохранении редких видов животных и растений, которые являются частью природного наследия Казахстана.