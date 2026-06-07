18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.44
567.38
6.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
07.06.2026, 13:34

Участие в необычном республиканском конкурсе рисунков приглашают принять школьников Мангистау

Культура 0 957 Наталья Вронская

В Казахстане стартовал республиканский конкурс рисунков «Qyzyl Book Art: Дала қазынасы» («Сокровища степи»), посвященный животным и растениям, занесенным в Красную книгу. К участию приглашаются школьники Мангистауской области и других регионов страны, передает Lada.kz со ccылкой на Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК Мангистауской области. Улучшен с помощью ИИ
Фото: ЦОК Мангистауской области. Улучшен с помощью ИИ

Похожие новости

Как рассказали в управлении культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области, главная цель конкурса – привлечь внимание детей и подростков к вопросам сохранения биоразнообразия и бережного отношения к природе. Организатором проекта выступает Фонд развития креативных индустрий.

Участвовать могут учащиеся с 1 по 11 (12) классы. Конкурс проводится в трех возрастных категориях: среди учеников 1-4, 5-8 и 9-11 (12) классов.

Согласно условиям, участникам необходимо выбрать одно животное или растение из Красной книги Казахстана и создать художественную работу, отражающую его особенности, среду обитания, значение для экосистемы и необходимость сохранения.

Кроме рисунка, конкурсантам предстоит написать небольшое эссе объемом до 500 знаков на тему: «Почему я выбрал(а) именно этот вид и каково его значение для будущих поколений?».

Организаторы принимают работы, выполненные не только в классических техниках, но и в современных художественных направлениях, включая Street Art и экспериментальное искусство.

Для участия необходимо разместить рисунок в одной из социальных сетей – Instagram, TikTok, Facebook, Threads или X, указав информацию об авторе, хештеги #DalaQazynasy и #QazaqCreative, а также отметив страницу @qazaqcreative.

После публикации участникам нужно заполнить онлайн-заявку, прикрепив рисунок, эссе и ссылку на публикацию.

Прием работ продлится с 5 июня по 27 июля 2026 года. Победителей определит экспертное жюри, в состав которого войдут профессиональные художники, иллюстраторы и специалисты в области охраны природы. Кроме того, будет организовано открытое интернет-голосование в специальной номинации «Выбор народа».

Организаторы отмечают, что конкурс станет не только творческой площадкой для школьников, но и возможностью задуматься о сохранении редких видов животных и растений, которые являются частью природного наследия Казахстана.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь