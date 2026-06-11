Надо согласовать: жители Актау предложили вдохнуть новую жизнь в амфитеатр на набережной

Местные жители предлагают превратить городской амфитеатр в площадку для выступлений начинающих музыкантов и певцов, сообщает Lada.kz.
В соцсетях появилось обращение от местных жителей с предложением активнее использовать сцену амфитеатра на набережной для выступлений молодых талантов.
По их мнению, в городе немало людей, которые умеют петь и готовы выступать перед публикой, однако у них не всегда есть возможность заявить о себе.
«Мне иногда в голову приходят идеи, мысли вслух. Сцена простаивает. Столько талантливых людей в Актау, по вечерам могли бы приходить и петь. В разных городах мира видели такое. Их бы заметили, так иногда рождаются мировые звёзды», - предлагает житель.
Корреспондент Lada.kz решил узнать, допускается ли проведение подобных выступлений на сцене амфитеатра.
В городском акимате сообщили, что в рамках действующего законодательства возражений против таких мероприятий нет.
Однако данный вопрос необходимо предварительно согласовать с отделами внутренней политики и культуры акимата города, - сообщили в городской администрации.
Организаторам, как отметили чиновники, следует уделить особое внимание вопросам безопасности участников и зрителей.
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