Надо согласовать: жители Актау предложили вдохнуть новую жизнь в амфитеатр на набережной

Местные жители предлагают превратить городской амфитеатр в площадку для выступлений начинающих музыкантов и певцов, сообщает Lada.kz .

Фото автора из архива Lada.kz, улучшенное с помощью ИИ

В соцсетях появилось обращение от местных жителей с предложением активнее использовать сцену амфитеатра на набережной для выступлений молодых талантов.

По их мнению, в городе немало людей, которые умеют петь и готовы выступать перед публикой, однако у них не всегда есть возможность заявить о себе.

«Мне иногда в голову приходят идеи, мысли вслух. Сцена простаивает. Столько талантливых людей в Актау, по вечерам могли бы приходить и петь. В разных городах мира видели такое. Их бы заметили, так иногда рождаются мировые звёзды», - предлагает житель.

Корреспондент Lada.kz решил узнать, допускается ли проведение подобных выступлений на сцене амфитеатра.

В городском акимате сообщили, что в рамках действующего законодательства возражений против таких мероприятий нет.

Однако данный вопрос необходимо предварительно согласовать с отделами внутренней политики и культуры акимата города, - сообщили в городской администрации.

Организаторам, как отметили чиновники, следует уделить особое внимание вопросам безопасности участников и зрителей.