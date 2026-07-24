Певец Нуржан Керменбаев снял еще один клип в Мангистау

Казахстанский исполнитель Нуржан Керменбаев представил новую видеоработу, съемки которой проходили в Мангистауской области. Основой клипа стала кавер-версия популярной композиции «Өзіңді аңсап», передаёт Lada.kz.
Для создания атмосферы авторы выбрали природные достопримечательности региона. В кадре запечатлены бескрайние степные просторы и характерные для Мангистау живописные ландшафты, благодаря которым удалось подчеркнуть уникальную природу и узнаваемый облик края.
Это уже не первый творческий проект артиста, реализованный в Мангистау. Ранее Нуржан Керменбаев снимал клип на песню «Жолама» в Актау, где в качестве съемочных площадок использовались обычные микрорайоны.Таким образом, певец вновь обратился к региону, сделав его природные и городские пейзажи важной частью художественной концепции своих музыкальных работ.
Комментарии0 комментарий(ев)