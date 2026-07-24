Певец Нуржан Керменбаев снял еще один клип в Мангистау

Скриншот из видеоклипа

Для создания атмосферы авторы выбрали природные достопримечательности региона. В кадре запечатлены бескрайние степные просторы и характерные для Мангистау живописные ландшафты, благодаря которым удалось подчеркнуть уникальную природу и узнаваемый облик края.

Это уже не первый творческий проект артиста, реализованный в Мангистау. Ранее Нуржан Керменбаев снимал клип на песню «Жолама» в Актау, где в качестве съемочных площадок использовались обычные микрорайоны.Таким образом, певец вновь обратился к региону, сделав его природные и городские пейзажи важной частью художественной концепции своих музыкальных работ.