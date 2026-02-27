На дне древнего океана: Клава Кока презентовала клип с «инопланетными» кадрами из Мангистау

Популярная российская певица Клава Кока представила новый клип на песню «Сто шагов назад», съёмки которого проходили в Мангистауской области. Артистка рассказала, что ради атмосферных кадров команда преодолела тысячи километров, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео / улучшен при помощи ИИ

По словам певицы, одной из ключевых локаций стало дно высохшего древнего океана Тэтис – среди двух обособленных скал, которые, по её задумке, символично отражают характеры героев.

В этом клипе я хотела наделить каждую сцену смыслом, который позволит прорваться через повседневность к глубине. Мы преодолели тысячи километров, чтобы оказаться на дне высохшего океана Тэтис посреди двух одиноких скал, которые уже всё говорят о героях. И другие локации здесь уникальны. Все детали несут для меня смысл на чувственном уровне. Тем, кто любит символизм и погружение в глубину, буду рада почитать ваши мысли, - поделилась исполнительница.

Зрители уже активно обсуждают работу в социальных сетях. В комментариях клип называют «визуальным восхищением» и отмечают высокий уровень продакшна.

«Просто визуальное восхищение, работают профессионалы».

«Я не знаю, почему Netflix ещё не взяли тебя режиссёром – клипы это невероятная красота».

«Лучший клип, который я видел за последнее время».

«Очень красивый клип, локации – супер!».

«Каждый кадр безумно красивый! В этом клипе идеально всё».

«Потрясающие кадры и локации. От просмотра мурашки по коже».

Напомним, ранее певица также рассказывала, как проходили съёмки в Мангистауской области, отметив масштаб подготовки и сложность работы в природных условиях региона.