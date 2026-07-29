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29.07.2026, 09:45

Юные артисты из Актау завоевали семь Гран-при на международном конкурсе в Грузии

Культура 0 2 309 Лиана Рязанцева

Воспитанники балетной школы Life Dance из Актау успешно выступили на XII международном фестивале-конкурсе «Оранжевый Кобулети», который проходил с 20 по 27 июля в Грузии. Юные артисты завоевали семь Гран-при, а также несколько первых мест и дипломов лауреатов I степени, передает Lada.kz.

Фото Елены Досумовой
Фото Елены Досумовой

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В этом году на XII международном фестивале-конкурсе «Оранжевый Кобулети» выступили коллективы из Казахстана, Грузии, Армении, Узбекистана, Беларуси и других стран. Мероприятие стало площадкой для творческого обмена и общения юных артистов.

Казахстан и Актау представили воспитанницы балетной школы Life Dance под руководством Елены Досумовой.

В составе группы выступили:

  • Таңатқызы Шұғыла;
  • Серсембай Алиша;
  • Серсембай Сальма;
  • Ғалымжанқызы Надежда;
  • Байделла Зере;
  • Әділ Нұрай;
  • Аманқұл Аружан;
  • Майлыбай Аяла;
  • Жегало Виталина.

Всего коллектив представил 12 конкурсных номеров. По итогам фестиваля артисты завоевали:

  • 5 сольных номеров удостоены высшей награды конкурса – Гран-при;
  • 2 групповых номера также получили Гран-при;
  • 2 сольных номера стали лауреатами I степени;
  • 3 групповых номера завоевали I место.

Елена Досумова подчеркнула, что благодаря профессиональной подготовке, ежедневному труду и огромному желанию детей показать свое мастерство коллектив добился впечатляющих результатов.

Для балетной школы Life Dance эта поездка стала не просто участием в международном конкурсе, а настоящим праздником искусства, дружбы и культурного обмена. Семь Гран-при, пять первых мест, новые знакомства, яркие эмоции и незабываемые впечатления стали достойной наградой за труд, упорство и любовь к балету. Эти награды стали заслуженным результатом многомесячной подготовки, упорных репетиций и безграничной любви к балетному искусству. Для каждого воспитанника это не просто победа, а важный шаг в профессиональном и творческом развитии. Именно такие победы вдохновляют детей мечтать, развиваться и с гордостью представлять Казахстан на международной сцене, - сказала Елена Досумова.  

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Raiders
Raiders
Первая,вообще,алга Африка...
29.07.2026, 05:51
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