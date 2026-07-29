Юные артисты из Актау завоевали семь Гран-при на международном конкурсе в Грузии

Воспитанники балетной школы Life Dance из Актау успешно выступили на XII международном фестивале-конкурсе «Оранжевый Кобулети», который проходил с 20 по 27 июля в Грузии. Юные артисты завоевали семь Гран-при, а также несколько первых мест и дипломов лауреатов I степени, передает Lada.kz.
В этом году на XII международном фестивале-конкурсе «Оранжевый Кобулети» выступили коллективы из Казахстана, Грузии, Армении, Узбекистана, Беларуси и других стран. Мероприятие стало площадкой для творческого обмена и общения юных артистов.
Казахстан и Актау представили воспитанницы балетной школы Life Dance под руководством Елены Досумовой.
В составе группы выступили:
Всего коллектив представил 12 конкурсных номеров. По итогам фестиваля артисты завоевали:
Елена Досумова подчеркнула, что благодаря профессиональной подготовке, ежедневному труду и огромному желанию детей показать свое мастерство коллектив добился впечатляющих результатов.
Для балетной школы Life Dance эта поездка стала не просто участием в международном конкурсе, а настоящим праздником искусства, дружбы и культурного обмена. Семь Гран-при, пять первых мест, новые знакомства, яркие эмоции и незабываемые впечатления стали достойной наградой за труд, упорство и любовь к балету. Эти награды стали заслуженным результатом многомесячной подготовки, упорных репетиций и безграничной любви к балетному искусству. Для каждого воспитанника это не просто победа, а важный шаг в профессиональном и творческом развитии. Именно такие победы вдохновляют детей мечтать, развиваться и с гордостью представлять Казахстан на международной сцене, - сказала Елена Досумова.
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