Юные артисты из Актау завоевали семь Гран-при на международном конкурсе в Грузии

В этом году на XII международном фестивале-конкурсе «Оранжевый Кобулети» выступили коллективы из Казахстана, Грузии, Армении, Узбекистана, Беларуси и других стран. Мероприятие стало площадкой для творческого обмена и общения юных артистов.

Казахстан и Актау представили воспитанницы балетной школы Life Dance под руководством Елены Досумовой.

В составе группы выступили:

Всего коллектив представил 12 конкурсных номеров. По итогам фестиваля артисты завоевали:

Елена Досумова подчеркнула, что благодаря профессиональной подготовке, ежедневному труду и огромному желанию детей показать свое мастерство коллектив добился впечатляющих результатов.

Для балетной школы Life Dance эта поездка стала не просто участием в международном конкурсе, а настоящим праздником искусства, дружбы и культурного обмена. Семь Гран-при, пять первых мест, новые знакомства, яркие эмоции и незабываемые впечатления стали достойной наградой за труд, упорство и любовь к балету. Эти награды стали заслуженным результатом многомесячной подготовки, упорных репетиций и безграничной любви к балетному искусству. Для каждого воспитанника это не просто победа, а важный шаг в профессиональном и творческом развитии. Именно такие победы вдохновляют детей мечтать, развиваться и с гордостью представлять Казахстан на международной сцене, - сказала Елена Досумова.