Танцоры из Актау завоевали более 70 кубков на международном турнире в Китае

Воспитанницы клуба спортивного бального танца Formation из Актау успешно выступили на международном турнире, который прошел в китайском городе Инин. По итогам соревнований юные танцовщицы завоевали 71 кубок, став победителями в различных возрастных категориях, передаёт Lada.kz .

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В субботу, 25 июня, в городе Инин прошел международный турнир по спортивным бальным танцам.

В соревнованиях приняли участие более 2000 спортсменов. Большинство участников представляли Китай, также за медали боролись команды из Казахстана, России, Монголии, Кыргызстана и Тайваня.

В состав сборной Казахстана вошли 10 юных спортсменок из Актау: Ситдикова Амели (7 лет), Айтмаганбет Айла (9 лет), Свирская Арина (10 лет), Нурланова Айлы (10 лет), Некрасова Алиса (10 лет), Азаматкызы Илария (11 лет), Адик Альмира (12 лет), Аминова Алина (12 лет), Алпысбай Инжу (13 лет) и Сеит Жулдыз (15 лет).

Команда клуба спортивного бального танца «Formation» вернулась с успешным результатом.