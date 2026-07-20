Юные танцоры из Актау присоединились к челленджу Димаша Кудайбергена

Танцевальная пара из Актау Абдурахман Адилов и Аделина Сункар присоединилась к челленджу Димаша Кудайбергена на песню «Aqerke». Для съёмок видеоролика спортсмены выбрали известные достопримечательности Мангистау, чтобы показать красоту региона, передаёт Lada.kz .

Фото предоставлено родственниками танцоров

Танцевальная пара Адилов Абдурахман и Сункар Аделина для съемок видеоролика выбрали знаковые достопримечательности Мангистау.

Ребята станцевали в таких местах как Бозжыра, Саура, Мыс Песчаный и другие живописные локации региона.

Юные спортсмены стремятся показать уникальную природу Мангистау широкой аудитории и привлечь внимание к туристическому потенциалу области, - рассказал папа Абдурахмана Адилова.

По словам отца спортсмена, ребята уверенно заявляют о себе в мире спортивных бальных танцев и уже сегодня прославляют не только свой клуб, но и весь Мангистауский регион.

Несмотря на юный возраст, ребята регулярно выезжают на соревнования в разные города Казахстана, представляя Актау на республиканских турнирах. Каждый старт для них — это новые часы тренировок, дисциплина, преодоление себя и желание достойно представить родной город, - отметил отец Абдурахмана.

Так, 13-14 июня в Актау состоялся республиканский турнир по спортивным бальным танцам «Каспийская Лазурь», где Абдурахман и Аделина вновь подтвердили высокий уровень подготовки, завоевав первые и вторые места в своих категориях.

Эти результаты стали очередным важным шагом в их спортивной карьере и доказали, что упорный труд приносит свои плоды. Сегодня ребята не ограничиваются только соревнованиями. Они принимают участие в творческих проектах, которые помогают рассказывать о красоте родного края, - отметил отец танцора.

По словам отца, главная цель танцевальной пары — стать чемпионами мира по спортивным бальным танцам и продолжать представлять Актау и Мангистаускую область на соревнованиях и творческих проектах.

Для справки

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген представил новую песню «Aqerke» и объявил о запуске танцевального челленджа. На своей странице в Instagram артист пригласил поклонников записать сольный или коллективный танцевальный ролик под новую композицию. Принять участие в конкурсе можно до 1 августа 2026 года. Победителем станет автор видео, набравшего наибольшее количество просмотров. В качестве главного приза он получит возможность сняться в следующем музыкальном клипе Димаша Кудайбергена.

Поддержать юных спортсменов можно на их странице в Instagram.