18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.37
609.97
6.6
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.07.2025, 12:30

«Сплошное страдание»: санитарный эксперт в Актау проанализировала местный пляж

Экология 0 2 821 Наталья Вронская

Эксперт в сфере санитарии и эпидемиологии Асима Жарылгасова рассказала, каким должен быть благоустроенный пляж с точки зрения здоровья, и почему актауские порой вызывают тревогу, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото Создано с помощью чата GPT
Иллюстративное фото Создано с помощью чата GPT

Пляж – это не только солнце, песок и вода, но и целый перечень санитарных требований, о которых отдыхающие часто даже не догадываются.

Пляжи не могут располагаться где попало. Существуют чёткие санитарные правила. Например, пляж не должен находиться вблизи очистных сооружений, в радиусе минимум 500 метров. Также нельзя размещать зоны отдыха в промышленных зонах, или там, где может быть негативное воздействие на окружающую среду, - говорит специалист.

По словам Асимы Жарылгасовой, сам пляж должен быть оборудован по правилам: с дорожками к воде, раздевалками, навесами и зонтами, туалетами с подведённой водой.

Мусор – отдельная тема. Урны должны стоять на расстоянии не более 40 метров друг от друга, а контейнеры для сбора отходов – не ближе 50 метров от зоны отдыха. Это нужно, чтобы ничего не мешало досугу, и чтобы пищевые отходы не гнили прямо на песке, - поясняет эксперт.

Но, самая большая угроза – в песке. Он буквально кишит микроорганизмами, особенно, если за ним не ухаживать.

В почве, особенно в тёплой и влажной, содержится огромное количество патогенных микроорганизмов: анаэробы, спорообразующие бактерии, паразиты. Песок нужно рыхлить каждый день – только так часть этих организмов погибает. Не говоря уже о том, что сюда часто заходят бродячие собаки, кошки. Бывает, что и люди здесь испражняются. Всё это попадает в песок. Если он грязный, и попадёт, например, в открытую рану – можно подцепить что угодно, - предупреждает Жарылгасова.

Особое внимание эксперт уделяет поведению самих отдыхающих:

Нужно уважать место, где ты отдыхаешь - не сорить, не кормить чаек остатками еды, не устраивать здесь помойку, - говорит эксперт.

Напомним, ранее эксперт рассказала о том, как должны содержаться бассейны.

17
9
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
Vladimir00
Vladimir00
Да что вы все к Дубай прицепились,вы здесь живёте,вали в Дубай свой.не искоренить этот срач никогда.слышите Ни ко года.придут насрут напердели и свалили.культур мультур
03.07.2025, 11:24
Apmaxa
Apmaxa
она что только проснулась? или увидела такое где-то в Дубаях? а чтобы выбить всю дурь в головах тех, кто мусорит, надо ставить камеры везде. и потом штрафовать по факту, иначе никак ИМХО.
03.07.2025, 10:15
fox1167
fox1167
"Пляжи не могут располагаться где попало. Существуют чёткие санитарные правила. Например, пляж не должен находиться вблизи очистных сооружений, в радиусе минимум 500 метров"------Чёткие санитарные правила!???? У нас очистные сооружения сразу через дорогу на расстоянии 100 метров от "Солдатского пляжа"
03.07.2025, 09:48
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Скоро и дышать запретят": казахстанцы обсуждают новый штраф в 40 тысячНовости Казахстана
15.06.2025, 14:59 0
В Министерстве обороны сообщили, чьи дроны нашли в Западном КазахстанеНовости Казахстана
05.06.2025, 17:27 0
В Казахстане ввели новый штраф за «незаметное» превышение скоростиНовости Казахстана
20.06.2025, 15:40 0
Один из штрафов в Казахстане увеличили в семь разНовости Казахстана
14.06.2025, 16:05 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…