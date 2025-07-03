«Сплошное страдание»: санитарный эксперт в Актау проанализировала местный пляж

Эксперт в сфере санитарии и эпидемиологии Асима Жарылгасова рассказала , каким должен быть благоустроенный пляж с точки зрения здоровья, и почему актауские порой вызывают тревогу, передает Lada.kz .

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Пляж – это не только солнце, песок и вода, но и целый перечень санитарных требований, о которых отдыхающие часто даже не догадываются.

Пляжи не могут располагаться где попало. Существуют чёткие санитарные правила. Например, пляж не должен находиться вблизи очистных сооружений, в радиусе минимум 500 метров. Также нельзя размещать зоны отдыха в промышленных зонах, или там, где может быть негативное воздействие на окружающую среду, - говорит специалист.

По словам Асимы Жарылгасовой, сам пляж должен быть оборудован по правилам: с дорожками к воде, раздевалками, навесами и зонтами, туалетами с подведённой водой.

Мусор – отдельная тема. Урны должны стоять на расстоянии не более 40 метров друг от друга, а контейнеры для сбора отходов – не ближе 50 метров от зоны отдыха. Это нужно, чтобы ничего не мешало досугу, и чтобы пищевые отходы не гнили прямо на песке, - поясняет эксперт.

Но, самая большая угроза – в песке. Он буквально кишит микроорганизмами, особенно, если за ним не ухаживать.

В почве, особенно в тёплой и влажной, содержится огромное количество патогенных микроорганизмов: анаэробы, спорообразующие бактерии, паразиты. Песок нужно рыхлить каждый день – только так часть этих организмов погибает. Не говоря уже о том, что сюда часто заходят бродячие собаки, кошки. Бывает, что и люди здесь испражняются. Всё это попадает в песок. Если он грязный, и попадёт, например, в открытую рану – можно подцепить что угодно, - предупреждает Жарылгасова.

Особое внимание эксперт уделяет поведению самих отдыхающих:

Нужно уважать место, где ты отдыхаешь - не сорить, не кормить чаек остатками еды, не устраивать здесь помойку, - говорит эксперт.

Напомним, ранее эксперт рассказала о том, как должны содержаться бассейны.