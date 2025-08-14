Тля работает эффективнее озеленителий - жители сообщают о массовой гибели карагачей в Актау

Қазақ тіліне аудару

В редакцию Lada.kz поступило несколько жалоб на работу ТОО «Green City Aktau», которое отвечает за обработку зеленых насаждений от насекомых.

Состояние листвы в 14 микрорайоне на набережной. Фото местных жителей

Жители разных микрорайонов сообщают о массовой гибели карагачей: часть листьев деревьев полностью съедены тлей, на других - сквозные дырки.

Пораженная листва деревьев в 14 микрорайоне

Поражение деревьев наблюдается на набережной, а также по всему городу.

Пострадавшие деревья в 35 микрорайоне

Болезненный вид зеленых насаждений в 11 микрорайоне

Подобная ситуация вдоль проезжей части на набережной 14 микрорайона

Если коротко, то за этот год в городе, кроме сухих веников для фотоотчета, ничего не прибавилось, - возмущаются горожане.

По словам жителей, власти не контролируют работу подрядчика и допустили гибель зеленых насаждений.

Корреспондент Lada.kz направил в ТОО «Green City Aktau» фотографии, доказывающие, что проблема носит массовый, а не еденичный характер. Ожидаем официальный комментарий компании.

Напомним, на озеленение города в 2025 году выделено более 1,2 млрд тенге.