Тля работает эффективнее озеленителий - жители сообщают о массовой гибели карагачей в Актау

В редакцию Lada.kz поступило несколько жалоб на работу ТОО «Green City Aktau», которое отвечает за обработку зеленых насаждений от насекомых.
Жители разных микрорайонов сообщают о массовой гибели карагачей: часть листьев деревьев полностью съедены тлей, на других - сквозные дырки.
Пораженная листва деревьев в 14 микрорайоне
Поражение деревьев наблюдается на набережной, а также по всему городу.
Пострадавшие деревья в 35 микрорайоне
Болезненный вид зеленых насаждений в 11 микрорайоне
Подобная ситуация вдоль проезжей части на набережной 14 микрорайона
Если коротко, то за этот год в городе, кроме сухих веников для фотоотчета, ничего не прибавилось, - возмущаются горожане.
По словам жителей, власти не контролируют работу подрядчика и допустили гибель зеленых насаждений.
Корреспондент Lada.kz направил в ТОО «Green City Aktau» фотографии, доказывающие, что проблема носит массовый, а не еденичный характер. Ожидаем официальный комментарий компании.
Напомним, на озеленение города в 2025 году выделено более 1,2 млрд тенге.
Комментарии5 комментарий(ев)