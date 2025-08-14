18+
14.08.2025, 16:55

Тля работает эффективнее озеленителий - жители сообщают о массовой гибели карагачей в Актау

Экология 0 897 Сергей Кораблев

В редакцию Lada.kz поступило несколько жалоб на работу ТОО «Green City Aktau», которое отвечает за  обработку зеленых насаждений от насекомых.

Состояние листвы в 14 микрорайоне на набережной. Фото местных жителей
Состояние листвы в 14 микрорайоне на набережной. Фото местных жителей

Жители разных микрорайонов сообщают о массовой гибели карагачей: часть листьев  деревьев полностью съедены тлей, на других - сквозные дырки.

Пораженная листва деревьев в 14 микрорайоне

Поражение деревьев наблюдается на набережной, а также по всему городу.

Пострадавшие деревья в 35 микрорайоне

Болезненный вид зеленых насаждений в 11 микрорайоне 

Подобная ситуация вдоль проезжей части на набережной 14 микрорайона

Если коротко, то за этот год в городе, кроме сухих веников для фотоотчета, ничего не прибавилось, - возмущаются горожане.

По словам жителей, власти не контролируют работу подрядчика и допустили гибель зеленых насаждений. 

Корреспондент Lada.kz направил в ТОО «Green City Aktau» фотографии, доказывающие, что проблема носит массовый, а не еденичный характер. Ожидаем официальный комментарий компании.

Напомним, на озеленение города в 2025 году выделено более 1,2 млрд тенге.

Комментарии

5 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Акации сажайте. Я у своего подъезда в 8 мкрн посадил, растет хорошо, листва радует глаз
14.08.2025, 17:11
Строгоff
Строгоff
Карагач очень полезное дерево для экосистемы города, в отличие от айланта. Поэтому, на мой взгляд, его надо сажать, но предварительно избавив город от зараженных деревьев и их вредителей. Усачи их едят изнутри, листоеды превращают крону к августу в полупрозрачных призраков.
14.08.2025, 13:17
fox1167
fox1167
"власти не контролируют работу подрядчика и допустили гибель зеленых насаждений. "----Согласен на 100% Не могут работать---пусть освобождают кресло!
14.08.2025, 13:03
Базелик
Базелик
Город аКтау себя изжил, вернуть Шевченко!
14.08.2025, 12:41
sakura.68
sakura.68
Мне кажется, карагач уже себя изжил. Надо сажать другие деревья. Айлант и т.п.
14.08.2025, 12:03
