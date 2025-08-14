18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.08.2025, 18:50

Гибель карагачей под контролем: зараженные деревья будут спиливать в Актау

Экология

После жалоб горожан о массовом поражении карагачей  в городском отделе ЖКХ заверили, что работы по защите зеленых насаждений проводятся системно, сообщает Lada.kz.

Карагачи на набережной 14 микрорайона. Фото местных жителей
Карагачи на набережной 14 микрорайона. Фото местных жителей

Чиновники сообщили, что в рамках общего процесса озеленения ТОО «Green City Aktau» осуществляет: 

  • полив зеленых насаждений; 
  • уход (включая химическую обработку); 
  • обрезку/укорочение; 
  • удаление сухих деревьев; 
  • очистку сухой травы по периметру основных дорог. 

Одним из основных вредителей вязов в городе - ильмовый листоед. Он повреждает листву, снижая декоративность и здоровье деревьев. Данный вид был официально выявлен специалистами фитосанитарии и РГП «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» в Актау, - объяснили специалисты.

Короеды и жуки-усачи представляют значительную угрозу для старых и ослабленных вязов. В некоторых микрорайонах города, с целью предотвращения распространения вредителей, было предложено удалять зараженные деревья. 

Также в рамках общей химической обработки зеленых насаждений отмечаются и такие вредители, как тля, ильмовый листоед (вязовая разновидность) и другие. 

В начале мая 2024 года специалисты КазНИИ защиты растений имени Жазкена Жиембаева провели обследование и предоставили рекомендации по защите городских насаждений. 

ТОО «Green City Aktau» ведет системную работу по борьбе с вредителями зеленых насаждений на основе рекомендаций научных учреждений. 
Прошлой весной стволы деревьев были на 100% обработаны известково-купоросным составом. 

С мая текущего года ведутся работы по химической обработке зеленых насаждений. Обработка проводится в ночное время – с 21:00 до 03:00, что позволяет снизить воздействие на людей и животных, а также повысить эффективность в период активности вредителей. 

За деятельностью ТОО «Green City Aktau» ведется постоянный и системный двухэтапный мониторинг. Ежемесячно специалисты РГП «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» проводят мониторинг состояния растений и ухода за ними, а также дают рекомендации по улучшению отдельных параметров озеленительных работ. Кроме того, мониторинговые мероприятия осуществляют государственные партнеры проекта ГЧП «Озеленение города Актау 2022-2027 годы». 

 Ситуация находится на контроле, - заверили ТОО «Green City Aktau».

Напомним, в редакцию Lada.kz поступило несколько жалоб на работу ТОО «Green City Aktau».

Комментарии

4 комментарий(ев)
TANKIST
TANKIST
Удалять надо головы в управлении кто это сказал! Бараны сидят там, неучи, учите ихтиологию. Потом говорите что удалять а что оставить. Себя поудаляйте сначала, потом город живей будет.
14.08.2025, 21:22
Raiders
Raiders
Умный дорожник,вопрос в другом,не переводят,а удаляют ! В твой карагтин
14.08.2025, 17:36
дорожник
дорожник
Рейдерс, в медицине такое практикуется. Заражённых людей переводят в карагтин
14.08.2025, 17:14
Raiders
Raiders
Интересно в медицине есть такой термин,удалять заражённых людей
14.08.2025, 17:03
