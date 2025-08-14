Гибель карагачей под контролем: зараженные деревья будут спиливать в Актау

Қазақ тіліне аудару

После жалоб горожан о массовом поражении карагачей в городском отделе ЖКХ заверили, что работы по защите зеленых насаждений проводятся системно, сообщает Lada.kz .

Карагачи на набережной 14 микрорайона. Фото местных жителей

Чиновники сообщили, что в рамках общего процесса озеленения ТОО «Green City Aktau» осуществляет:

полив зеленых насаждений;

уход (включая химическую обработку);

обрезку/укорочение;

удаление сухих деревьев;

очистку сухой травы по периметру основных дорог.

Одним из основных вредителей вязов в городе - ильмовый листоед. Он повреждает листву, снижая декоративность и здоровье деревьев. Данный вид был официально выявлен специалистами фитосанитарии и РГП «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» в Актау, - объяснили специалисты.

Короеды и жуки-усачи представляют значительную угрозу для старых и ослабленных вязов. В некоторых микрорайонах города, с целью предотвращения распространения вредителей, было предложено удалять зараженные деревья.

Также в рамках общей химической обработки зеленых насаждений отмечаются и такие вредители, как тля, ильмовый листоед (вязовая разновидность) и другие.

В начале мая 2024 года специалисты КазНИИ защиты растений имени Жазкена Жиембаева провели обследование и предоставили рекомендации по защите городских насаждений.

ТОО «Green City Aktau» ведет системную работу по борьбе с вредителями зеленых насаждений на основе рекомендаций научных учреждений.

Прошлой весной стволы деревьев были на 100% обработаны известково-купоросным составом.

С мая текущего года ведутся работы по химической обработке зеленых насаждений. Обработка проводится в ночное время – с 21:00 до 03:00, что позволяет снизить воздействие на людей и животных, а также повысить эффективность в период активности вредителей.

За деятельностью ТОО «Green City Aktau» ведется постоянный и системный двухэтапный мониторинг. Ежемесячно специалисты РГП «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» проводят мониторинг состояния растений и ухода за ними, а также дают рекомендации по улучшению отдельных параметров озеленительных работ. Кроме того, мониторинговые мероприятия осуществляют государственные партнеры проекта ГЧП «Озеленение города Актау 2022-2027 годы».

Ситуация находится на контроле, - заверили ТОО «Green City Aktau».

Напомним, в редакцию Lada.kz поступило несколько жалоб на работу ТОО «Green City Aktau».