Максимальный класс пожарной опасности объявили Мангистау

Экстремальный уровень пожарной опасности объявлен в Мангистауской области, сообщает Lada.kz.
По данным МЧС РК, в Мангистауской области объявлен максимальный, пятый класс пожарной опасности. Аналогичная ситуация будет наблюдаться в Туркестанской, Кызылординской областях и в Шымкенте.
В нашем регионе также ожидаются пыльные бури и сильная жара до +40 °С. Похожая погода прогнозируется в Туркестанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях.
На севере и востоке страны, напротив, ожидаются грозы и местами град.
В МЧС призвали жителей не разводить костры, не курить на открытых пространствах и не сжигать сухую траву рядом с лесными массивами.
Ранее эксперт рассказала, как жителям Актау спастись в жаркую погоду.
Комментарии0 комментарий(ев)