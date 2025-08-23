Максимальный класс пожарной опасности объявили Мангистау

Қазақ тіліне аудару

Фото: pixabay.com

По данным МЧС РК, в Мангистауской области объявлен максимальный, пятый класс пожарной опасности. Аналогичная ситуация будет наблюдаться в Туркестанской, Кызылординской областях и в Шымкенте.

В нашем регионе также ожидаются пыльные бури и сильная жара до +40 °С. Похожая погода прогнозируется в Туркестанской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

На севере и востоке страны, напротив, ожидаются грозы и местами град.

В МЧС призвали жителей не разводить костры, не курить на открытых пространствах и не сжигать сухую траву рядом с лесными массивами.

