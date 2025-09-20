В Мангистау прошла международная акция чистоты «World Clean Up Day»

Қазақ тіліне аудару

В регионе была организована международная акция чистоты «World Clean Up Day». В рамках мероприятия было собрано и вывезено 60 тонн мусора, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото акимата Актау

Мероприятие было проведено управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области. В акции приняли участие около четырех тысяч человек, включая сотрудников госучреждений, предприятий и волонтеров. Они собрали порядка 60 тонн отходов, которые отдыхающие оставили на отрезке береговой линии от микрорайона «Самал» до инсталляции «I Love Aktau» в 9А микрорайоне.

В рамках акции « Таза Қазақстан » с начала года в регионе было высажено 13 400 деревьев и вывезено более 19 тысяч мешков мусора.

Также аким Актау Абилкаир Байпаков ознакомился с ходом работ по устранению незаконных свалок на территории города. На данный момент выявлено 17 локаций несанкционированного складирования отходов. Глава города отметил низкую незаинтересованность владельцев участков и предпринимателей в сохранении чистоты, и поручил определить землевладельцев на участках, где выявлены свалки, и рассмотреть вопрос их ответственности.

Если владельцы земельных участков не смогут обеспечить должный порядок и чистоту на своей территории, будет рассмотрен вопрос о возврате земли в государственную собственность, - сказал Абилкаир Байпаков.

