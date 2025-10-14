Жуткий запах встревожил жителей Актау: экологи назвали причину

Қазақ тіліне аудару

Жители Актау массово сообщают о запахе гари, который накрыл город ночью 14 октября. В департаменте экологии Мангистауской области назвали причину зловония, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото из архива

В редакцию Lada.kz поступают сообщения о том, что город накрыл крайне неприятных запах. Обстоятельства заставили спавших с открытыми окнами жителей Актау проснуться.

Как сообщили в департаменте экологии Мангистауской области, причиной стал пожар в камышовых зарослях в Курмангазинском районе Атырауской области. Горение возникло 4 октября, а ночью 14 октября ветер с северо-запада принес запах в Актау.

Согласно сообщению ДЧС Мангистауской области, в регионе возгораний не зафиксировано.

Нужно отметить, что запах гари жители областного центра чувствуют практически ежегодно. Один из последних случаев произошел в марте текущего года. Тогда специалисты объяснили это горением камыша в Астраханской области.