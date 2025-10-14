18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.10.2025, 10:35

Жуткий запах встревожил жителей Актау: экологи назвали причину

Экология 0 3 021 Ольга Максимова

Жители Актау массово сообщают о запахе гари, который накрыл город ночью 14 октября. В департаменте экологии Мангистауской области назвали причину зловония, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото из архива

В редакцию Lada.kz  поступают сообщения о том, что город накрыл крайне неприятных запах. Обстоятельства заставили спавших с открытыми окнами жителей Актау проснуться.

Как сообщили в департаменте экологии Мангистауской области, причиной стал пожар в камышовых зарослях в Курмангазинском районе Атырауской области. Горение возникло 4 октября, а ночью 14 октября ветер с северо-запада принес запах в Актау.

Согласно сообщению ДЧС Мангистауской области, в регионе возгораний не зафиксировано.

Нужно отметить, что запах гари жители областного центра чувствуют практически ежегодно. Один из последних случаев произошел в марте текущего года. Тогда специалисты объяснили это горением камыша в Астраханской области.

Argallo
Argallo
Вот кому врут они? Во первых ветер был с юга, а не севера, а во вторых по данным iqair очаг был в Курыке, превышение было в 10 раз!! Очевидно опять там была авария с горением и сваливают на камыши в Астрахани\Атырау! Любой может зайти и сам проверить на сайтах по загрязнению воздуха историю и откуда дуло!
14.10.2025, 06:13
