Какие экологические проблемы беспокоят мангистаусцев?

В Актау состоялось заседание Координационного совета, в ходе которого рассмотрели проблемы экологической безопасности в регионе и вопросы эффективности принимаемых мер по ее обеспечению, передает Lada.kz .

Как отметили спикеры заседания, в Мангистауской области имеется ряд экологических проблем, решение которых затягивается на годы.

Мерген Мендыгалиев, начальник управления по защите общественных интересов региональной прокуратуры, рассказал, что внимание ведомства сфокусировано на состоянии полигонов и канализационно-очистной станции (КОС).

Строительство КОС-2 со всем необходимым оборудованием на стадии завершения. До конца года возведение объекта будет окончено и его сдадут в эксплуатацию. В целом, мы предложили рекультивировать загрязненные воды, которые сливали в Кошкар-ата, - сообщил Мерген Мендыгалиев.

В жаркий сезон жители Актау вынуждены были дышать испарениями канализационных отходов, которые сливали в хвостохранилище с КОС-2 без химической и биологической очистки.

Строительство КОС-2 было начато еще в 2008 году, и позже признано долгостроем. На первом этапе реализации проекта затрачено 3,1 миллиарда тенге, на завершение второго требовалось около 4,5 миллиарда тенге. Однако в итоге КОС-2 так и не был доведен до ума. Тем не менее, проверку на соответствие выделенных средств проведенной работе прокуратура не проводила. Но представители ведомства в этот раз обещали проверить соответствие сооружения проектно-сметной документации.

Мерген Мендыгалиев рассказал, что территориальный департамент экологии проверяет деятельность землепользователей в сфере разработки карьеров. В регионе их 150, но одними из самых проблемных являются карьеры в Шетпе. Близ населенного пункта зарегистрировано 19 карьеров по добыче щебня. Жители села жалуются на пыление и шум.

На сегодняшний день по одному карьеру уже было проведено административное производство, и данный землепользователь оштрафован. По второму карьеру внесено исковое требование в суд по приостановлению деятельности, - сообщил Мерген Мендыгалиев.

Прокуратурой и другими органами было внесено предложение рассмотреть возможность переноса карьеров в ближайшие 5-10 лет дальше от населенного пункта.

Как рассказал Мерген Мендыгалиев, в регионе имеется ряд исторических загрязнений. На сегодняшний день выделено 20 миллионов тенге на ПСД по рекультивации данных объектов.

Что касается хвостохранилища Кошкар-ата – самого крупного места хранения отходов на открытой местности, процесс рекультивации приостановлен. На текущий момент идут судебные тяжбы между подрядчиком и акиматом.

Слабую техническую оснащенность уполномоченных служб прокуратура назвала причиной разгула браконьеров на Каспии.

У нас за 5 лет зарегистрировано более 50 уголовных правонарушений. Здесь необходимо признать, что мы сейчас боремся с браконьерством только на суше. В акватории Каспийского моря у уполномоченных и правоохранительных органов ресурсов не хватает. Мы предлагаем выделить соответствующие бюджетные средства для оснащения рыбной инспекции современным оборудованием, чтобы противостоять браконьерам, - отметил прокурор.

