Рыбинспекторы Мангистау обнаружили 112 туш тюленей на берегу Каспия

Специалисты департамента экологии по Мангистауской области совместно с управлением рыбной инспекции обнаружили 112 мёртвых каспийских тюленей на побережье Тупкараганского района, передает Lada.kz.

фото прислано очевидцами для Lada.kz

По данным ведомства, 3 ноября специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля провели отбор проб морской воды в районе населённых пунктов Форт-Шевченко и Баутино после поступившего от жителей сообщения о погибших животных.

В ходе мониторинга береговой линии, проведенного от села Асан до мыса Баутино, были обнаружены туши 112 тюленей различной степени разложения. В том числе от населённого пункта Асан до пляжа Форт-Шевченко — 39 туш; от пляжа Форт-Шевченко до мыса Баутино — 73 туши.

Информация о находке зарегистрирована и передана в службу 112 в соответствии с алгоритмом оповещения, сообщили в департаменте экологии региона.

Напомним, ранее в редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау, сообщившая, что на берегу в районе посёлка Баутино она обнаружила шесть мёртвых тюленей, часть из которых была запутана в сетях. На основании этого обращения специалисты департамента экологии и рыбинспекции начали проверку и обследование побережья.