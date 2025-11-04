18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
528.31
608.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.11.2025, 22:03

Рыбинспекторы Мангистау обнаружили 112 туш тюленей на берегу Каспия

Экология 0 1 090 Наталья Вронская

Специалисты департамента экологии по Мангистауской области совместно с управлением рыбной инспекции обнаружили 112 мёртвых каспийских тюленей на побережье Тупкараганского района, передает Lada.kz.

фото прислано очевидцами для Lada.kz
фото прислано очевидцами для Lada.kz

По данным ведомства, 3 ноября специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля провели отбор проб морской воды в районе населённых пунктов Форт-Шевченко и Баутино после поступившего от жителей сообщения о погибших животных.

В ходе мониторинга береговой линии, проведенного от села Асан до мыса Баутино, были обнаружены туши 112 тюленей различной степени разложения. В том числе от населённого пункта Асан до пляжа Форт-Шевченко — 39 туш; от пляжа Форт-Шевченко до мыса Баутино — 73 туши.

Информация о находке зарегистрирована и передана в службу 112 в соответствии с алгоритмом оповещения, сообщили в департаменте экологии региона. 

Напомним, ранее в редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау, сообщившая, что на берегу в районе посёлка Баутино она обнаружила шесть мёртвых тюленей, часть из которых была запутана в сетях. На основании этого обращения специалисты департамента экологии и рыбинспекции начали проверку и обследование побережья.

0
12
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь