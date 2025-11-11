В Мангистау возросло число погибших тюленей: экологи проводят проверку

На побережье Мангистауской области продолжают находить мёртвых тюленей. По данным регионального департамента экологии, за период с 3 по 8 ноября обнаружено 183 туши, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com

Первый сигнал поступил 3 ноября – специалисты выехали в район Форт-Шевченко и Баутино, где было найдено 112 туш млекопитающих. Позже, 8 ноября, при обследовании побережья острова Кулалы обнаружена ещё 71 туша.

Пробы воды, отобранные на месте, не выявили загрязняющих веществ. Причины гибели устанавливаются. Мониторинг продолжится совместно с Институтом гидробиологии и экологии, а также рыбной инспекцией.

Фиксация массовой гибели тюленей происходит не первый год, как правило, в осеннее и весеннее время. Основными версиями, выдвигаемыми специалистами, остаются естественный отбор, редко механические повреждения или запутывание в рыболовных сетях.

Справочно

Каспийский тюлень – эндемик Каспийского моря. Вид включён в Красную книгу Казахстана и Международную Красную книгу.

В начале XX века в Каспии насчитывалось около 1 миллиона особей, в 2000-е годы их число сократилось более чем в два раза и остановилось на отметке в 360 тысяч. По современным оценкам ученых сегодня эта цифра куда меньше – 150-200 тысяч.

Основными угрозами для популяции называют изменение экосистемы моря, промышленные загрязнения, рыболовные сети, снижение уровня Каспия, инфекции.

Напомним, ранее в редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау, сообщив, что на берегу в районе Баутино (Тупкараганский район) она обнаружила шесть мертвых тюленей, часть из которых была запутана в сетях.

Позже экологи совместно с управлением рыбной инспекции нашли 112 мертвых каспийских тюленей на вышеуказанном побережье.