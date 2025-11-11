18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
525.28
607.85
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
11.11.2025, 12:28

В Мангистау возросло число погибших тюленей: экологи проводят проверку

Экология 0 1 101 Наталья Вронская

На побережье Мангистауской области продолжают находить мёртвых тюленей. По данным регионального департамента экологии, за период с 3 по 8 ноября обнаружено 183 туши, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com

Первый сигнал поступил 3 ноября  специалисты выехали в район Форт-Шевченко и Баутино, где было найдено 112 туш млекопитающих. Позже, 8 ноября, при обследовании побережья острова Кулалы обнаружена ещё 71 туша.

Пробы воды, отобранные на месте, не выявили загрязняющих веществ. Причины гибели устанавливаются. Мониторинг продолжится совместно с Институтом гидробиологии и экологии, а также рыбной инспекцией.

Фиксация массовой гибели тюленей происходит не первый год, как правило, в осеннее и весеннее время. Основными версиями, выдвигаемыми специалистами, остаются естественный отбор, редко механические повреждения или запутывание в рыболовных сетях. 

Справочно

Каспийский тюлень  эндемик Каспийского моря. Вид включён в Красную книгу Казахстана и Международную Красную книгу.

В начале XX века в Каспии насчитывалось около 1 миллиона особей, в 2000-е годы их число сократилось более чем в два раза и остановилось на отметке в 360 тысяч. По современным оценкам ученых сегодня эта цифра куда меньше – 150-200 тысяч.

Основными угрозами для популяции называют изменение экосистемы моря, промышленные загрязнения, рыболовные сети, снижение уровня Каспия, инфекции.

Напомним, ранее в редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау, сообщив, что на берегу в районе Баутино (Тупкараганский район) она обнаружила шесть мертвых тюленей, часть из которых была запутана в сетях.

Позже экологи совместно с управлением рыбной инспекции нашли 112 мертвых каспийских тюленей на вышеуказанном побережье.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь