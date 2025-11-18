Кто и что опять сливает в море в Актау

Местные жители снова зафиксировали слив нечистот в море в 7А микрорайоне, что на этот раз, ответили в департаменте экологии, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

Жители Актау уже не первый раз жалуются на слив канализационных вод в море в 7А микрорайоне. Сегодня, 17 ноября, в социальных сетях появилось видео, где местная жительница фиксирует воду, текущую прямо в Каспийское море в районе одного из кафе на набережной. По ее словам, это канализационная вода, и она «очень активно сливается».

Специалисты департамента экологии Мангистауской области взяли пробы воды на основании видеозаписи. Они направили запрос в местные исполнительные органы для выяснения источника загрязнения.

Результаты анализа проб будут объявлены дополнительно.

Отметим, что ситуация с канализацией в этом районе повторяется ежегодно: подобные жалобы жители подавали в 2022 и 2023 годах, но проблема остается нерешенной.

Напомним, сегодня, 17 ноября, в ходе мониторинга социальных сетей экологи обнаружили информацию о сбросе воды в море рядом с отелем Caspian Riviera.