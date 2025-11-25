Дикие животные в Актау: почему они выходят к людям и как реагировать горожанам

Жители Актау всё чаще отмечают появление диких животных в пределах города. В социальных сетях регулярно публикуются видеозаписи с лисами и шакалами, замеченными возле жилых домов. Специалисты объяснили причины такой активности и рассказали, какие меры предосторожности необходимо соблюдать горожанам, передает Lada.kz .

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как дикая лисица сидит у входной двери одного из жилых комплексов Актау. Местные жители самостоятельно отогнали животное от подъезда.

Редакция Lada.kz решила обратиться к экспертам, чтобы выяснить, почему подобные случаи участились и какие меры предосторожности следует соблюдать горожанам.

Адильбек Козыбаков, председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER, отметил, что появление дикого животного может представлять опасность для человека — как потенциального переносчика заболеваний, так и в качестве хищника.

Если лиса ведёт себя агрессивно и нападает, существует риск заражения бешенством. В таких случаях животное необходимо отстрелить или иным способом гуманно умертвить. Если же она не проявляет агрессии, то, скорее всего, её ранее подкармливали люди, поэтому она становится доверчивой и не боится человека. Но в любом случае это дикий зверь, который представляет опасность: и как возможный переносчик заболеваний, и как хищник, — рассказал Адильбек Козыбаков.

Просмотрев видео очевидцев, Адильбек Козыбаков отметил, что на кадрах видно, что животное не проявляет агрессии.

Однако заметно, что оно привыкло к людям. Молодой человек, который пнул лисицу, поступил неправильно: в такой ситуации она могла укусить. Судя по её спокойному и непугливому поведению, её, возможно, кто-то приручил ещё щенком. Либо её подкармливали в одном из вахтовых посёлков нефтяников, а затем по какой-то причине привезли в Актау. Не исключено, что существуют и другие объяснения того, как она оказалась в городе, — подчеркнул эксперт.

В областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира рассказали, какие меры предосторожности необходимо соблюдать при появлении диких животных в городе.

В первую очередь при появлении лисицы, корсака, шакала и других хищных животных в населённом пункте ни в коем случае не стоит приближаться и контактировать с животным. Нельзя подходить близко к животному и делать резкие движения — это может вызвать агрессию со стороны животного. Не нужно махать руками, пытаясь прогнать животное. В целях безопасности в первую очередь необходимо сообщить в полицию по телефону «102» и в территориальную инспекцию. Для отлова животного нужно также уведомить городскую и районную ветеринарную службу и санитарно-эпидемиологическую службу, — сообщили специалисты инспекции.

В ведомстве отметили, что, поскольку дикие животные могут быть носителями бешенства, в таких ситуациях в первую очередь должны принимать меры ветеринарные и санитарные службы.

Ветеринарные службы после поступления информации о нахождении дикого животного в населённом пункте принимают меры по отлову животного. Если же произошло нападение дикого животного на человека, специалист-ветеринар принимает меры по уничтожению животного. После этих процедур ветеринар производит отбор проб с туши животного для анализа. По результатам анализа будут приниматься соответствующие ветеринарные и санитарные меры, — заключили специалисты инспекции.

Контактные телефоны инспекции: 8 7292 60-92-95, 60-93-96, 60-93-97.

Для справки

Корсак, или степная лисица (лат. Vulpes corsac), — хищное млекопитающее рода лисиц семейства псовых.

От обыкновенной лисы корсак отличается тёмным концом хвоста, а от афганской лисы — более коротким хвостом, белой окраской подбородка и нижней губы.

Корсак распространён в степях, полупустынях и частично в пустынях Юго-Восточной Европы и Азии, наряду с обыкновенной и афганской лисами. Этот хищник встречается от северного Ирана, Казахстана, Азербайджана, Армении, Афганистана и Средней Азии до Монголии и северо-восточного Китая.

