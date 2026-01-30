18+
30.01.2026, 15:41

Токаев: волонтёры из разных стран будут участвовать в спасении Каспия и Арала

Экология 0 1 382 Наталья Вронская

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на Форуме волонтёров в Астане, где подчеркнул важность международного сотрудничества добровольцев и необходимость укрепления обмена опытом в этой сфере, передает Lada.kz со ссылкой Tengrinews.kz.

Фото: архив Lada.kz
Фото: архив Lada.kz

Глава государства отметил, что Казахстан уже участвует в Программе добровольцев ООН, что даёт нашим гражданам возможность работать в глобальных волонтёрских структурах и набираться уникального опыта.

Важно обеспечить дальнейшее участие наших добровольцев в этой программе. Нам нужно создавать новые международные платформы для обмена опытом и координации волонтёрских инициатив, - заявил Президент.

По словам Токаева, Казахстан активно развивает добровольческое движение не только через ООН, но и в рамках таких международных объединений, как ШОС, СВМДА и СНГ.

Особое внимание на форуме было уделено экологическим инициативам. Президент напомнил, что по инициативе нашей страны в этом году в Казахстане пройдёт первый Форум волонтёров стран-участниц СНГ.

Кроме того, в рамках Международного года добровольцев под девизом «Вместе – ради устойчивого будущего!» в Астане в апреле состоится Региональный экологический саммит под эгидой ООН, где будет выделена отдельная сессия, посвящённая волонтёрству. Это мероприятие, как ожидается, даст новый импульс лучшим экологическим проектам.

Президент также сообщил о проведении Недели действий на Каспийском море и Международной волонтёрской недели восстановления природы Приаралья.

 Для участия в них будут приглашены волонтёры из разных стран. Я поддерживаю эти инициативы, направленные на сохранение уникальных экосистем нашего обширного региона, - подчеркнул Токаев.

Напомним, ранее в министерстве экологии РК разработали десятилетнюю программу по проблемам Каспийского моря.

Кроме того, Lada.kz публиковала данные о том, как обмеление водоема влияет на экономику Мангистауской области, а российские ученые назвали причины сложившейся ситуации вокруг Каспия, заявив, что проблема носит глобальный характер.

