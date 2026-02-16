Гибель лебедей в Мангистау: экологи огласили результаты исследований морской воды

Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области провели отбор и исследование проб морской воды из-за появившейся в социальных сетях информации о гибели лебедей на побережье Каспийского моря, передает Lada.kz .

Фото Азамата Сарсенбаева

Жалобы о мертвых птицах поступали из села Сайын Шапагатов и Актау. По этим причинам проверка проводилась в названных двух населенных пунктах.

Так, 10 февраля текущего года пробы были взяты в районе села Сайын Шапагатов.

Кроме того, 11 февраля, на основании официального письма от Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, специалисты провели дополнительный отбор проб воды на побережье Актау. Работы были организованы после обнаружения мёртвых лебедей в 4А и 14 микрорайонах, а также в районе пляжа «Приморский».

Отобранные пробы воды были направлены на лабораторные исследования. По результатам анализа загрязняющие вещества в воде не выявлены, - заключили экологи.

Напомним, мёртвых лебедей и уток ранее обнаружили на берегу близ села Сайын Шапагатов, в 4А, 14 микрорайоне, Солдатском пляже в Актау. В Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что явление не носит массовый характер. Там же уточнили, что в настоящее время в регионе зимует порядка 25 тысяч птиц.