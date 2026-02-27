Назван населенный пункт Мангистау с самым грязным воздухом в 2025 году

В одном из населенных пунктов Мангистауской области в 2025 году фиксировался повышенный уровень загрязнения воздуха. Такие данные приводит Проектный офис для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике Центрально-Азиатского климатического фонда (CACF), передает Lada.kz.
По итогам 2025 года в 11 населенных пунктах Казахстана зафиксирован высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, где тысячи раз регистрировалось превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.
По информации экспертов, основанной на данных мониторинга РГП «Казгидромет»:
В Мангистауской области ситуация распределилась следующим образом:
Для сравнения, в городах с наиболее тяжёлой экологической ситуацией регистрировались десятки тысяч случаев превышения предельно допустимых концентраций (ПДК). Так, в Караганде зафиксировано более 40,5 тысячи случаев превышения ПДК, в Сатпаеве – свыше 32 тысяч по диоксиду азота, а в Алматы – более 12 тысяч превышений по диоксиду азота и тысячи по мелкодисперсной пыли PM2,5.
При оценке качества воздуха использовались два показателя:
Отмечается, что всего мониторингом было охвачено 70 населенных пунктов страны.
Напомним, ранее жители Актау не раз жаловались на запах гари в городе.
