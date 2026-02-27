Назван населенный пункт Мангистау с самым грязным воздухом в 2025 году

В одном из населенных пунктов Мангистауской области в 2025 году фиксировался повышенный уровень загрязнения воздуха. Такие данные приводит Проектный офис для Центральной Азии по изменению климата и зеленой энергетике Центрально-Азиатского климатического фонда (CACF), передает Lada.kz .

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

По итогам 2025 года в 11 населенных пунктах Казахстана зафиксирован высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, где тысячи раз регистрировалось превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.

По информации экспертов, основанной на данных мониторинга РГП «Казгидромет»:

11 населённых пунктов Казахстана отнесены к категории с высоким и очень высоким уровнем загрязнения. Сюда внесены Караганда, Темиртау, Сатпаев, Абай, Актобе, Алматы, Талгар, Туркестан и поселки Шубарши, Кенкияк и село Жанбай;

27 – к категории повышенного загрязнения. Среди них Усть-Каменогорск, Жезказган, Атырау, Кульсары, Шымкент, Аягоз, Шемонаиха, Алтай, Житикара, Лисаковск, Аркалык, Астана, Жаркент, Кызылорда, Тараз, Шу, Кандыагаш, Аральск, Хромтау, Кентау, поселки Бурлин, Ганюшкино, Индерборский, Карабалык и село Макат;

32 – к категории низкого загрязнения. Среди них Риддер, Семей, Кокшетау, Уральск, Аксай, Талдыкорган, Атбасар, Щучинск, Каратау, Жанатас, Степногорск, Балхаш, Сарань, Костанай, Рудный, Павлодар, Петропавловск, Экибастуз, Аксу, поселки Айтеке би, Бурабай, Бестобе, Глубокое, Ауэзово, Кордай, Састобе, Торетам, Акай, Аксу, Шиели.

В Мангистауской области ситуация распределилась следующим образом:

Жанаозен – отнесён к категории с повышенным уровнем загрязнения атмосферного воздуха;

Актау – вошёл в список населённых пунктов с низким уровнем загрязнения;

Посёлок Бейнеу – также отнесён к категории с низким уровнем загрязнения.

Для сравнения, в городах с наиболее тяжёлой экологической ситуацией регистрировались десятки тысяч случаев превышения предельно допустимых концентраций (ПДК). Так, в Караганде зафиксировано более 40,5 тысячи случаев превышения ПДК, в Сатпаеве – свыше 32 тысяч по диоксиду азота, а в Алматы – более 12 тысяч превышений по диоксиду азота и тысячи по мелкодисперсной пыли PM2,5.

При оценке качества воздуха использовались два показателя:

индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), отражающий хронический уровень загрязнения;

стандартный индекс (СИ), фиксирующий максимальное разовое превышение ПДК.

Отмечается, что всего мониторингом было охвачено 70 населенных пунктов страны.

Напомним, ранее жители Актау не раз жаловались на запах гари в городе.