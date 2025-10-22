18+
Температура воды в Каспийском море
22.10.2025, 11:37

Задыхающиеся от запаха гари жители Актау не верят в версию о горящем камыше: экологи дали разъяснения

Обстоятельно и подробно 0 2 341 Наталья Вронская

В последние недели в Актау и прибрежных населённых пунктах Мангистауской области люди всё чаще жалуются на стойкий запах гари в воздухе. Дискуссии об этом разгорелись в социальных сетях: одни уверены в том, что источником зловония является горящий камыш в районе реки Волги, другие подозревают промышленные предприятия. В департаменте экологии по Мангистауской области предоставили свои официальные разъяснения, передает Lada.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

По словам руководителя ведомства Армата Джусупкалиева, в регионе на протяжении сентября не было зафиксировано ни одного крупного пожара или выброса вредных веществ, которые могли бы стать источником запаха гари. Все крупные предприятия прошли внеочередные проверки  никаких отклонений от норм не выявлено.

У нас с 3 по 20 сентября в Астраханской области (Россия) горело порядка 60 гектаров камышей. Кроме того, очаги возгорания были зафиксированы и в Курмангазинском районе (Атырауская область  прим. автора). Роза ветров в эти дни была направлена со стороны Каспийского моря, поэтому запах гари дошёл до нашего побережья, - пояснил Джусупкалиев.

По данным департамента экологии, в самой Мангистауской области чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Основные объекты, вызывающие тревогу у населения,  мусорный полигон в селе Баянды, заводы АО «КазАзот», ТОО «Caspi Bitum», АО «Казтрансойл» и другие предприятия  находятся под постоянным контролем специалистов. Мониторинг их деятельности проводится ежедневно – как самой службой экологии, так и природоохранной прокуратурой.

Все предприятия предоставили официальные справки. В том числе «КазАзот», который выпускает аммиачную селитру. В прошлом году предприятие завершило модернизацию производственных мощностей, старый выпускной канал был перекрыт. С тех пор показатели выбросов стабильны в пределах нормы. Никаких инцидентов, способных повлиять на воздух, не зафиксировано, - подчеркнул глава департамента.

Жители Актау уверены, что пахнет «химией»

Тем не менее, многие жители продолжают сомневаться в официальной версии. По их словам, запах, который ощущается в воздухе, напоминает не просто дым, а имеет едкий «химический» оттенок. Комментарии с подобными жалобами регулярно появляются в социальных сетях. Люди утверждают, что гарь чувствуется даже в помещениях и вызывает першение в горле.

«Мы понимаем обеспокоенность граждан, - говорит Джусупкалиев. - Но нужно исходить из фактов. В области нет ни одного химического завода, подобного тем, что расположены, например, в Павлодарской или Атырауской областях. У нас просто нет таких источников, которые могли бы давать специфический химический запах».

Экологи объясняют, что при горении камыша в воздух выделяются соединения, схожие по запаху с промышленными выбросами, особенно при больших площадях возгорания и низкой влажности воздуха. К тому же, в осенний период из-за перепадов температуры дымовые массы могут задерживаться у земли и создавать впечатление стойкого загрязнения.

По словам специалистов, осенние возгорания камыша – явление регулярное. Практически каждый год в сентябре-октябре на территории Астраханской области и в прибрежных зонах Каспия происходят подобные пожары. В этот период направление ветра часто остаётся юго-западным, что способствует распространению дыма на территорию Мангистауской области.

Если посмотреть хронологию, то с 2023 года подобная ситуация повторяется ежегодно именно в это время. Мы заранее предупреждаем природоохранные органы и службы мониторинга, потому что уже знаем, когда начинается сезон возгорания камышей, - уточнил руководитель департамента.

Версия с Кошкар-Ата исключена

Журналисты поинтересовались и другими возможными источниками запаха — например, отходами полигона или работой установок в районе хвостохранилища Кошкар-Ата. Как отметил Армат Джусупкалиев, эти объекты не могут быть причиной.

В Кошкар-Ата нет активных процессов, способных вызывать запах. Радиоактивный фон там снижен, постоянный контроль ведёт институт ядерной физики. Летом, когда установка КОС-2 не работала, иногда ощущался слабый запах мочевины – это естественная реакция на жару и испарения. Сейчас, в холодное время, такого не наблюдается, - пояснил он.

В департаменте экологии подчеркнули, что на сегодняшний день концентрация вредных веществ в воздухе не превышает установленных норм. Замеры проводятся регулярно, результаты передаются в природоохранную прокуратуру и Комитет экологического регулирования.

Экологи призывают жителей сохранять спокойствие и при повторных случаях задымления обращаться не только в социальные сети, но и в официальные инстанции.

Мы понимаем, что людям сложно поверить, когда запах ощущается столь явно. Но важно помнить: подобные явления – результат природных процессов, усиливаемых погодными условиями. Никаких химических катастроф или утечек в регионе не было и нет, - заверил Армат Джусупкалиев.

По его словам, наблюдение за качеством атмосферного воздуха в области продолжается. В случае появления новых источников загрязнения специалисты обещают оперативно информировать население.

Напомним, Актау в очередной раз накрыл удушливый смог. Виновником запаха называют горение камышей в Атырауской области.

Комментарии

aktowner
aktowner
Вот какой хитрый камыш, понимаешь! Ночью горит, а днем отдыхает! Нет чтобы днем и ночью гореть, так он только ночью, втихую дымом окуривает.
22.10.2025, 09:05
