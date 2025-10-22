Задыхающиеся от запаха гари жители Актау не верят в версию о горящем камыше: экологи дали разъяснения

Қазақ тіліне аудару

В последние недели в Актау и прибрежных населённых пунктах Мангистауской области люди всё чаще жалуются на стойкий запах гари в воздухе. Дискуссии об этом разгорелись в социальных сетях: одни уверены в том, что источником зловония является горящий камыш в районе реки Волги, другие подозревают промышленные предприятия. В департаменте экологии по Мангистауской области предоставили свои официальные разъяснения, передает Lada.kz .

Фото с сайта pixabay.com

По словам руководителя ведомства Армата Джусупкалиева, в регионе на протяжении сентября не было зафиксировано ни одного крупного пожара или выброса вредных веществ, которые могли бы стать источником запаха гари. Все крупные предприятия прошли внеочередные проверки – никаких отклонений от норм не выявлено.

У нас с 3 по 20 сентября в Астраханской области (Россия) горело порядка 60 гектаров камышей. Кроме того, очаги возгорания были зафиксированы и в Курмангазинском районе (Атырауская область – прим. автора). Роза ветров в эти дни была направлена со стороны Каспийского моря, поэтому запах гари дошёл до нашего побережья, - пояснил Джусупкалиев.

По данным департамента экологии, в самой Мангистауской области чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Основные объекты, вызывающие тревогу у населения, – мусорный полигон в селе Баянды, заводы АО «КазАзот», ТОО «Caspi Bitum», АО «Казтрансойл» и другие предприятия – находятся под постоянным контролем специалистов. Мониторинг их деятельности проводится ежедневно – как самой службой экологии, так и природоохранной прокуратурой.

Все предприятия предоставили официальные справки. В том числе «КазАзот», который выпускает аммиачную селитру. В прошлом году предприятие завершило модернизацию производственных мощностей, старый выпускной канал был перекрыт. С тех пор показатели выбросов стабильны в пределах нормы. Никаких инцидентов, способных повлиять на воздух, не зафиксировано, - подчеркнул глава департамента.

Жители Актау уверены, что пахнет «химией»

Тем не менее, многие жители продолжают сомневаться в официальной версии. По их словам, запах, который ощущается в воздухе, напоминает не просто дым, а имеет едкий «химический» оттенок. Комментарии с подобными жалобами регулярно появляются в социальных сетях. Люди утверждают, что гарь чувствуется даже в помещениях и вызывает першение в горле.

«Мы понимаем обеспокоенность граждан, - говорит Джусупкалиев. - Но нужно исходить из фактов. В области нет ни одного химического завода, подобного тем, что расположены, например, в Павлодарской или Атырауской областях. У нас просто нет таких источников, которые могли бы давать специфический химический запах».

Экологи объясняют, что при горении камыша в воздух выделяются соединения, схожие по запаху с промышленными выбросами, особенно при больших площадях возгорания и низкой влажности воздуха. К тому же, в осенний период из-за перепадов температуры дымовые массы могут задерживаться у земли и создавать впечатление стойкого загрязнения.

По словам специалистов, осенние возгорания камыша – явление регулярное. Практически каждый год в сентябре-октябре на территории Астраханской области и в прибрежных зонах Каспия происходят подобные пожары. В этот период направление ветра часто остаётся юго-западным, что способствует распространению дыма на территорию Мангистауской области.

Если посмотреть хронологию, то с 2023 года подобная ситуация повторяется ежегодно именно в это время. Мы заранее предупреждаем природоохранные органы и службы мониторинга, потому что уже знаем, когда начинается сезон возгорания камышей, - уточнил руководитель департамента.

Версия с Кошкар-Ата исключена

Журналисты поинтересовались и другими возможными источниками запаха — например, отходами полигона или работой установок в районе хвостохранилища Кошкар-Ата. Как отметил Армат Джусупкалиев, эти объекты не могут быть причиной.

В Кошкар-Ата нет активных процессов, способных вызывать запах. Радиоактивный фон там снижен, постоянный контроль ведёт институт ядерной физики. Летом, когда установка КОС-2 не работала, иногда ощущался слабый запах мочевины – это естественная реакция на жару и испарения. Сейчас, в холодное время, такого не наблюдается, - пояснил он.

В департаменте экологии подчеркнули, что на сегодняшний день концентрация вредных веществ в воздухе не превышает установленных норм. Замеры проводятся регулярно, результаты передаются в природоохранную прокуратуру и Комитет экологического регулирования.

Экологи призывают жителей сохранять спокойствие и при повторных случаях задымления обращаться не только в социальные сети, но и в официальные инстанции.

Мы понимаем, что людям сложно поверить, когда запах ощущается столь явно. Но важно помнить: подобные явления – результат природных процессов, усиливаемых погодными условиями. Никаких химических катастроф или утечек в регионе не было и нет, - заверил Армат Джусупкалиев.

По его словам, наблюдение за качеством атмосферного воздуха в области продолжается. В случае появления новых источников загрязнения специалисты обещают оперативно информировать население.

Напомним, Актау в очередной раз накрыл удушливый смог. Виновником запаха называют горение камышей в Атырауской области.