600 тонн мусора собрали во время масштабного субботника в Мангистау

В Мангистауской области в ходе масштабного субботника собрали около 600 тонн мусора. Работы охватили 95 гектаров территории, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Сегодня, 4 апреля, в Мангистауской области в рамках общенациональной экологической акции «Таза Қазақстан» был организован масштабный субботник, в котором приняли участие около 8000 жителей, в числе которых заместитель главы региона Аббат Урисбаев, исполняющий обязанности руководителя аппарата Манас Султанов, а также сотрудники государственных учреждений, представители нефтяных и строительных компаний и эковолонтёры.

В целом субботник был организован по области. Работы по очистке охватили территорию от амфитеатра в 15-м микрорайоне до декоративного объекта «I Love Aktau» в 9А микрорайоне. Помимо побережья моря, от мусора была очищена и территория вокруг озера Караколь. В данных работах были задействованы в основном волонтёры, среди которых около 50 эковолонтёров, специально прибывших из города Жанаозен. Кроме того, на городской набережной свой вклад внесли сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям. Было собрано около 600 тонн мусора и очищено 95 гектаров территории, - отметила руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Асель Балманова.

Активным коллективам, волонтёрам и юным эко-активистам, принявшим участие в субботнике, были вручены корзины, наполненные сладостями и фруктами.

Напомним, на прошлых выходных эко-активисты во главе с акимом области и города собрали 349 тонн мусора с набережной Актау.