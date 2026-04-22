Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
Президент Казахстана: Использование военных сил в Каспийском регионе должно быть исключено и даже запрещено

Экология 0 1 274 Лиана Рязанцева

Защита Каспийского моря имеет существенное значение для экологического баланса, биоразнообразия и региональной устойчивости, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на Региональном экологическом саммите в Астане. Об этом сообщает со ссылкой на Sputnik. 

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

Сегодня, 22 апреля, в Астане проходит Региональный экологический саммит RES 2026.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления напомнил, что Казахстан выступил инициатором межгосударственной программы по предотвращению дальнейшей деградации Каспийского моря, а также учредил Научно-исследовательский институт Каспийского моря для развития регионального научного сотрудничества.

«Мы призываем всех международных заинтересованных участников поддержать эти усилия по сохранению этого уникального природного сокровища. Поэтому любое использование военных сил в Каспийском регионе должно быть исключено и даже запрещено. Наряду с нашими региональными усилиями, глобальное сотрудничество в области водных ресурсов остается ключевым приоритетом», - подчеркнул Токаев.

Также Президент Казахстана напомнил, что в декабре 2025 года предложил создать Международную водную организацию как агентство Организации Объединенных Наций.

«Эта инициатива является особенно актуальной, поскольку в настоящее время ООН пересматривает тысячи мандатов, предоставляя возможность усилить согласованность и эффективность в глобальном управлении. Я рад отметить, что этот саммит примет первый раунд международных консультаций по этому предложению. Сохранение биоразнообразия также остается центральным столпом нашей экологической политики», - сказал он.

Президент подчеркнул, что проводимый в Астане саммит служит напоминанием о том, что защита планеты является общей ответственностью всего человечества.

«Это о будущем человечества и нашего молодого поколения. Это не только экологическая задача, это высокий моральный долг. Это экономическая необходимость и стратегический приоритет для мира и стабильности. Я уверен, что наши сегодняшние обсуждения приведут к значимым результатам и полным совместным инициативам, преобразующим наше общее видение устойчивого будущего в практические действия, которые приносят пользу нашим народам», - заявил Токаев.

Отмечается, что экологический саммит RES 2026 EXPO проходит с 22 по 24 апреля 2026 года и объединяет около 300 компаний из 30 стран.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирный банк одобрил финансирование крупного экологического проекта по Каспийскому морю. Глобальный экологический фонд выделит грант в размере 11,74 млн долларов, ещё 8,24 млн долларов планируется дополнительно. Также предусмотрен грант в 183 тыс. долларов на подготовку проекта.

Позже появились подробности экологического проекта «Очищение Каспийского моря: формирование потенциала управления загрязнением и сохранения биоразнообразия». В рамках инициативы стало известно, в чём будет заключаться его реализация, какие мероприятия планируется провести, а также какой объём финансирования предусмотрен на выполнение данного масштабного экологического проекта по водоему. 

Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Запретите бурение нефтяных скважин и добычу на Северном Каспии и экология не будет страдать и тюлени и рыба и птица будет жить.
22.04.2026, 11:35
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь