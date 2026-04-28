Авария на трубопроподе в Жанаозене не навредила экологии – «Озенмунайгаз»

В АО «Озенмунайгаз» сообщили подробности аварии, произошедшей 27 апреля в системе закачки воды нефтегазодобывающего управления №4 в Жанаозене, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео, улучшен при помощи ИИ

В компании подчеркнули, что в трубопроводе находилась чистая морская вода, поэтому ущерба окружающей среде не зафиксировано.

По информации предприятия, около 15:15 часов в районе насосной станции НСМ-4 было зафиксировано снижение давления морской воды. Вскоре на расстоянии 3,8 километра от станции, вблизи поворота ГУ-38, произошёл прорыв верхней части стального трубопровода диаметром 1020 мм, что сопровождалось выбросом воды.

На место оперативно прибыли специалисты, которые в кратчайшие сроки переключили подачу воды на резервную линию. Для устранения последствий были задействованы аварийные бригады и специализированная техника, проведены ремонтные работы.

В настоящее время система работает в штатном режиме.

Напомним, ранее в Сети распространились кадры аварии. Инцидент прокомментировали в департаменте экологии Мангистауской области.