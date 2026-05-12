Какие удивительные птицы обитают на Караколе в Актау

Участники соревнований по спортивной орнитологии зафиксировали 20 видов птиц, включая краснокнижных фламинго и караваек, сообщает Lada.kz.
Юные бердвочеры соревновались в определении как можно большего числа видов птиц с обязательной фото- или видеофиксацией. Для участия школьников разделили на команды по два человека.
В состав жюри вошли исполнительный директор общественного объединения «ECO-SOCIAL», представитель по связям с общественностью от Казахстана Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии Адильбек Козыбаков, а также инспекторы Устюртского государственного природного заповедника Ергали Берленов и Адильбек Куанов.
Всего участники определили 20 видов птиц. Среди них оказались занесенные в Красную книгу каравайка и фламинго, за которых жюри начисляло дополнительные баллы.
В общей сложности участники насчитали:
По решению жюри первое место завоевала команда Балаусы Туркменбай и Нурай Мурат, второе – Улжан Гумар и Камшат Айдарбай, третье место заняли Кайсар Туликбай и Дархан Сатмагамбетов. Все победители – учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы.
Поощрительное четвертое место присудили воспитанникам областной детской деревни семейного типа Сагдиане Каракуловой и Деле Трофимец.
Все участники получили памятные подарки от Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, а победителям и призерам в ближайшее время вручат специальные дипломы.
В завершение мероприятия организатор соревнований, руководитель волонтерского клуба «Эколидер» Бахытгуль Жаксылыкова поблагодарила руководство АСБК и Устюртского заповедника за поддержку экологической инициативы.
