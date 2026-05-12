Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
12.05.2026, 09:37

Какие удивительные птицы обитают на Караколе в Актау

Экология 0 1 563 Сергей Кораблев

Участники соревнований по спортивной орнитологии зафиксировали 20 видов птиц, включая краснокнижных фламинго и караваек, сообщает Lada.kz.

Фото Адильбека Козыбакова, улучшенное с помощью ИИ
Юные бердвочеры соревновались в определении как можно большего числа видов птиц с обязательной фото- или видеофиксацией. Для участия школьников разделили на команды по два человека.

В состав жюри вошли исполнительный директор общественного объединения «ECO-SOCIAL», представитель по связям с общественностью от Казахстана Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии Адильбек Козыбаков, а также инспекторы Устюртского государственного природного заповедника Ергали Берленов и Адильбек Куанов.

Всего участники определили 20 видов птиц. Среди них оказались занесенные в Красную книгу каравайка и фламинго, за которых жюри начисляло дополнительные баллы.

В общей сложности участники насчитали:

  • каравайки – около 130 особей;
  • большого баклана – 112;
  • обыкновенного фламинго – порядка 100;
  • деревенской ласточки – около 80;
  • черного стрижа – порядка 40;
  • озерной чайки – около 20;
  • большой поганки (чомги) – 17;
  • лебедя-шипуна – 15;
  • лысухи – 14;
  • красноносого нырка – 12;
  • хохотуньи – 10;
  • пеганки – 8;
  • морского зуйка – 7;
  • ходулочника и речной крачки – по 5;
  • болотного луня и желчной овсянки – по 4;
  • кряквы – 3;
  • большой белой цапли – 2;
  • зеленой щурки – 1 особь.

По решению жюри первое место завоевала команда Балаусы Туркменбай и Нурай Мурат, второе – Улжан Гумар и Камшат Айдарбай, третье место заняли Кайсар Туликбай и Дархан Сатмагамбетов. Все победители – учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы.

Поощрительное четвертое место присудили воспитанникам областной детской деревни семейного типа Сагдиане Каракуловой и Деле Трофимец.

Все участники получили памятные подарки от Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, а победителям и призерам в ближайшее время вручат специальные дипломы.

В завершение мероприятия организатор соревнований, руководитель волонтерского клуба «Эколидер» Бахытгуль Жаксылыкова поблагодарила руководство АСБК и Устюртского заповедника за поддержку экологической инициативы.

