Какие удивительные птицы обитают на Караколе в Актау

Участники соревнований по спортивной орнитологии зафиксировали 20 видов птиц, включая краснокнижных фламинго и караваек, сообщает Lada.kz .

Фото Адильбека Козыбакова, улучшенное с помощью ИИ

Юные бердвочеры соревновались в определении как можно большего числа видов птиц с обязательной фото- или видеофиксацией. Для участия школьников разделили на команды по два человека.

В состав жюри вошли исполнительный директор общественного объединения «ECO-SOCIAL», представитель по связям с общественностью от Казахстана Рамсарской региональной инициативы Центральной Азии Адильбек Козыбаков, а также инспекторы Устюртского государственного природного заповедника Ергали Берленов и Адильбек Куанов.

Всего участники определили 20 видов птиц. Среди них оказались занесенные в Красную книгу каравайка и фламинго, за которых жюри начисляло дополнительные баллы.

В общей сложности участники насчитали:

каравайки – около 130 особей;

большого баклана – 112;

обыкновенного фламинго – порядка 100;

деревенской ласточки – около 80;

черного стрижа – порядка 40;

озерной чайки – около 20;

большой поганки (чомги) – 17;

лебедя-шипуна – 15;

лысухи – 14;

красноносого нырка – 12;

хохотуньи – 10;

пеганки – 8;

морского зуйка – 7;

ходулочника и речной крачки – по 5;

болотного луня и желчной овсянки – по 4;

кряквы – 3;

большой белой цапли – 2;

зеленой щурки – 1 особь.

По решению жюри первое место завоевала команда Балаусы Туркменбай и Нурай Мурат, второе – Улжан Гумар и Камшат Айдарбай, третье место заняли Кайсар Туликбай и Дархан Сатмагамбетов. Все победители – учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы.

Поощрительное четвертое место присудили воспитанникам областной детской деревни семейного типа Сагдиане Каракуловой и Деле Трофимец.

Все участники получили памятные подарки от Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, а победителям и призерам в ближайшее время вручат специальные дипломы.

В завершение мероприятия организатор соревнований, руководитель волонтерского клуба «Эколидер» Бахытгуль Жаксылыкова поблагодарила руководство АСБК и Устюртского заповедника за поддержку экологической инициативы.