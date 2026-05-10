18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
461.26
542.58
6.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.05.2026, 15:54

Экотурнир по фотоохоте за птицами на озере Караколь прошёл в Актау

Экология 0 779 Сергей Кораблев

На озере Караколь впервые состоялись соревнования по спортивной орнитологии. Экологическая акция объединила волонтёров, экологов и любителей природы в рамках Всемирного дня мигрирующих птиц, сообщает Lada.kz.

«Охота» за птицами. Фото организаторов
«Охота» за птицами. Фото организаторов

Похожие новости

Необычное мероприятие прошло на территории озера Караколь.

Организаторами выступили Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) совместно с общественным объединением «ECO-SOCIAL».

Соревнования были приурочены ко Всемирному дню мигрирующих птиц и международной природоохранной акции «Марш парков».

Участники наблюдали за птицами, фиксировали замеченные виды и знакомились с особенностями миграции пернатых.

Как рассказала организатор мероприятия, руководитель волонтерского клуба «Эколидер» и координатор по экологии NIS Актау Бахытгуль Жаксылыкова, Всемирный день мигрирующих птиц ежегодно отмечается во вторую субботу мая и октября.

История праздника начинается с подписания Международной конвенции по охране птиц в 1906 году. Главная цель акции - привлечь внимание общества к экологическим проблемам, с которыми сталкиваются перелетные птицы: ухудшению среды обитания, браконьерству и другим угрозам, - отметила она.

Организаторы сообщили, что подробности о командах-участниках и замеченных редких видах птиц будут опубликованы позже.

 

7
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь