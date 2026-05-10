Экотурнир по фотоохоте за птицами на озере Караколь прошёл в Актау

На озере Караколь впервые состоялись соревнования по спортивной орнитологии. Экологическая акция объединила волонтёров, экологов и любителей природы в рамках Всемирного дня мигрирующих птиц, сообщает Lada.kz .

«Охота» за птицами. Фото организаторов

Необычное мероприятие прошло на территории озера Караколь.

Организаторами выступили Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия (АСБК) совместно с общественным объединением «ECO-SOCIAL».

Соревнования были приурочены ко Всемирному дню мигрирующих птиц и международной природоохранной акции «Марш парков».

Участники наблюдали за птицами, фиксировали замеченные виды и знакомились с особенностями миграции пернатых.

Как рассказала организатор мероприятия, руководитель волонтерского клуба «Эколидер» и координатор по экологии NIS Актау Бахытгуль Жаксылыкова, Всемирный день мигрирующих птиц ежегодно отмечается во вторую субботу мая и октября.

История праздника начинается с подписания Международной конвенции по охране птиц в 1906 году. Главная цель акции - привлечь внимание общества к экологическим проблемам, с которыми сталкиваются перелетные птицы: ухудшению среды обитания, браконьерству и другим угрозам, - отметила она.

Организаторы сообщили, что подробности о командах-участниках и замеченных редких видах птиц будут опубликованы позже.