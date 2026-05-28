Buzachi Operating Ltd сделала заявление по поводу буровых отходов

Филиал компании Buzachi Operating Ltd направил в редакцию официальный ответ на статью «Нефтяную компанию в Мангистау оштрафовали почти на полмиллиарда тенге», опубликованную 20 мая 2026 года. В нем компания сообщила о не согласии с ранее озвученными прокуратурой Мангистауской области данными, указанными в статье, передаёт Lada.kz .

Фото с сайта Yandex.kz. На фото здание компании Buzachi Operating Ltd

В частности, речь идет о превышении установленного лимита накопления опасных (буровых) отходов.

«В статье «Нефтяную компанию в Мангистау оштрафовали почти на полмиллиарда тенге» от 20 мая 2026 года ошибочно указана информация о превышении объема буровых отходов на 513,2 тонны. Подрядные компании, которые выполняли работы по бурению 60 скважин на месторождении Северные Бузачи в 2023 году допустили превышение лимитов накопления отходов относительно установленных в проектных документах. Отходы, которые образуются при выполнении работ по бурению скважин, размещаются в специальных емкостях и вывозятся специальным транспортом на полигон организации, выполняющей работы по переработке отходов производства. Таким образом, риск разлива буровых отходов на землю полностью исключен», — говорится в письме.

Также в компании прокомментировали использование фотографии, сопровождавшей материал. В ответе представителей Buzachi Operating Ltd, поясняется, что изображение крупного разлива нефтесодержащей жидкости на производственном объекте, опубликованное в материале не относится к месторождению Северные Бузачи.



Напомним, ранее в прокуратуре Мангистауской области сообщили, что нефтяную компанию оштрафовали почти на полмиллиарда тенге.

