Очередное землетрясение зафиксировано на Каспии

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По информации Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, землетрясение произошло 4 июня в 07:30 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 62 километров.

Координаты гипоцентра: 39°43′48″ северной широты и 51°19′12″ восточной долготы. Эпицентр находился примерно в 439 километрах от Актау.

Это уже 32 землетрясение, зарегистрированное в акватории Каспийского моря с начала 2026 года.

Информации о последствиях подземных толчков и разрушениях не поступало.

Напомним, эксперт объяснил причину участившихся землетрясений в Каспийском море.