Осётр у набережной Актау: что стало причиной гибели

В управлении рыбной инспекции по Мангистауской области прокомментировали возможную причину гибели осетра, обнаруженного на набережной в 15 микрорайоне, сообщает Lada.kz.
Специалисты подтвердили факт гибели рыбы осетрового семейства и зафиксировали его в установленном порядке.
При этом определить точную причину гибели осетра не удалось.
Причину гибели рыбы установить не представляется возможным в связи с тем, что рыба находилась в состоянии значительного биологического разложения. При визуальном осмотре на теле рыбы не обнаружено следов от сетей и иных признаков браконьерского лова, - сообщили в ведомстве.
Возможно, по предложению специалистов, рыба погибла вследствие болезни.
Для исключения фактов массовой гибели рыбы сотрудники обследовали береговую линию в районе обнаружения осетра. Других погибших рыб выявлено не было.
Данный случай зарегистрирован как единичный факт гибели рыбы осетровых видов и не относится к массовой гибели рыбы или других водных обитателей, - ответили в ведомстве.
Обнаруженный осетр был извлечен из воды и утилизирован.
Напомним, в местных Instagram-пабликах появилось видео, на кадрах которого у побережья моря в воде видна туша мёртвой рыбы осетровой породы.
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