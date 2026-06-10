Осётр у набережной Актау: что стало причиной гибели

В управлении рыбной инспекции по Мангистауской области прокомментировали возможную причину гибели осетра, обнаруженного на набережной в 15 микрорайоне, сообщает Lada.kz .

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Специалисты подтвердили факт гибели рыбы осетрового семейства и зафиксировали его в установленном порядке.

При этом определить точную причину гибели осетра не удалось.

Причину гибели рыбы установить не представляется возможным в связи с тем, что рыба находилась в состоянии значительного биологического разложения. При визуальном осмотре на теле рыбы не обнаружено следов от сетей и иных признаков браконьерского лова, - сообщили в ведомстве.

Возможно, по предложению специалистов, рыба погибла вследствие болезни.

Для исключения фактов массовой гибели рыбы сотрудники обследовали береговую линию в районе обнаружения осетра. Других погибших рыб выявлено не было.

Данный случай зарегистрирован как единичный факт гибели рыбы осетровых видов и не относится к массовой гибели рыбы или других водных обитателей, - ответили в ведомстве.

Обнаруженный осетр был извлечен из воды и утилизирован.

Напомним, в местных Instagram-пабликах появилось видео, на кадрах которого у побережья моря в воде видна туша мёртвой рыбы осетровой породы.