На набережной Актау обнаружили мёртвого осетра

На набережной в 15 микрорайоне жители Актау обнаружили тушку мёртвого осетра. В департаменте экологии Мангистауской области прокомментировали данную ситуацию, передает Lada.kz .

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В местных Instagram-пабликах появилось видео, на кадрах которого у побережья моря в воде видна туша мёртвой рыбы осетровой породы. Рыбу обнаружили жители Актау в районе набережной в 15 микрорайоне в минувшие выходные.

В региональном департаменте экологии сообщили, что отреагировали на информацию и выехали на место.