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08.06.2026, 16:46

На набережной Актау обнаружили мёртвого осетра

Экология 0 2 005 Лиана Рязанцева

На набережной в 15 микрорайоне жители Актау обнаружили тушку мёртвого осетра. В департаменте экологии Мангистауской области прокомментировали данную ситуацию, передает Lada.kz.

Качетво фото улучшено с помощью ИИ
Качетво фото улучшено с помощью ИИ

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В местных Instagram-пабликах появилось видео, на кадрах которого у побережья моря в воде видна туша мёртвой рыбы осетровой породы. Рыбу обнаружили жители Актау в районе набережной в 15 микрорайоне в минувшие выходные.

В региональном департаменте экологии сообщили, что отреагировали на информацию и выехали на место.

Сегодня, 8 июня, специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента на основании видеозаписи, размещенной в социальной сети Instagram, в связи с обнаружением погибшей рыбы произвели отбор проб воды на побережье Каспийского моря в 15 микрорайоне. О результатах проведенных исследований будет сообщено дополнительно, - заявили в ведомстве.

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