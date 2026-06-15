18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.33
566.3
6.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
15.06.2026, 10:28

На берегу Каспия засняли рыболовные сети с осетром

Экология 0 2 876 Лиана Рязанцева

В Казнете появилось видео рыболовных сетей на берегу Каспия с осетром. Кадры прокомментировал руководитель управления рыбной инспекции по Мангистауской области Конарбай Базарбаев, передает Lada.kz

Кадр видео, качество улучшено с помощью ИИ
Кадр видео, качество улучшено с помощью ИИ

Похожие новости

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены рыболовные сети, выброшенные на берег моря вместе с рыбой.

На кадрах видно, что в сетях преимущественно находится молодь осетровых пород, которую в среде рыбаков и работников осетровых хозяйств нередко называют «карандашами».

Предположительно, сети вынесло на берег волнами. При этом автор публикации не уточнил, где именно и когда была сделана видеозапись.

Руководитель управления рыбной инспекции по Мангистауской области Конарбай Базарбаев прокомментировал видео.

По его словам, сегодня утром специалисты уже выехали для обследования береговой линии от местности «Темир баба» до Форта Шевченко. Мониторинг ведётся как в северной, так и в южной части Каспия.

Он отметил, что на видео видны волны, тогда как в минувшие выходные наблюдался штиль, поэтому не исключено, что запись может быть старой.

Если сети будут обнаружены, мы незамедлительно отработаем по установленной процедуре, на место будут вызваны сотрудники полиции. Если ничего не найдём – дополнительно сообщим, - сказал он.

1
25
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
Есть заметки на которые смайликом реагировать не понятно как. То что рыбнадзор реагирует - хорошо, а то что рыбу угробили - плохо. Какой смайлик ставить? Уважаемая "Лада", верните старый формат сайта.
15.06.2026, 08:13
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь