На берегу Каспия засняли рыболовные сети с осетром

В Казнете появилось видео рыболовных сетей на берегу Каспия с осетром. Кадры прокомментировал руководитель управления рыбной инспекции по Мангистауской области Конарбай Базарбаев, передает Lada.kz .

Кадр видео, качество улучшено с помощью ИИ

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлены рыболовные сети, выброшенные на берег моря вместе с рыбой.

На кадрах видно, что в сетях преимущественно находится молодь осетровых пород, которую в среде рыбаков и работников осетровых хозяйств нередко называют «карандашами».

Предположительно, сети вынесло на берег волнами. При этом автор публикации не уточнил, где именно и когда была сделана видеозапись.

Руководитель управления рыбной инспекции по Мангистауской области Конарбай Базарбаев прокомментировал видео.

По его словам, сегодня утром специалисты уже выехали для обследования береговой линии от местности «Темир баба» до Форта Шевченко. Мониторинг ведётся как в северной, так и в южной части Каспия.

Он отметил, что на видео видны волны, тогда как в минувшие выходные наблюдался штиль, поэтому не исключено, что запись может быть старой.