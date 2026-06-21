Как маломерные суда загрязняют море в Актау

В Актау отмечаются случаи возможных нарушений со стороны представителей массового проката маломерных судов, осуществляющих деятельность в прибрежной зоне города. Речь идет о вопросах соблюдения экологических норм и правил эксплуатации водного транспорта в местах массового отдыха граждан, передаёт Lada.kz .

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На пирсе в районе Скальной тропы был зафиксирован эпизод, вызвавший обеспокоенность отдыхающих и очевидцев.

Владелец либо сотрудник прогулочного катамарана осуществлял мойку палубы с использованием чистящего средства, после чего образовавшаяся пена смывалась непосредственно в акваторию моря. Кроме того, находившаяся в его руках пластиковая бутылка впоследствии была выброшена в воду и отправилась «покорять морские просторы».

Подобные действия вызывают вопросы у жителей города, особенно на фоне действующих ограничений, связанных с загрязнением окружающей среды.

Так, в жилых дворах запрещена мойка автомобилей во избежание попадания моющих средств в почву. По мнению горожан, аналогичные требования должны распространяться и на владельцев прогулочных маломерных судов, деятельность которых осуществляется непосредственно в морской акватории, в том числе в местах массового отдыха. В нескольких метрах от стоянки судов в это же время находятся купающиеся люди.

Со стороны уполномоченных органов сообщается, что по данному факту были направлены соответствующие письма в компетентные структуры для рассмотрения и принятия необходимых мер в рамках действующего законодательства.