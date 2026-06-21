18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.37
559.77
6.64
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.06.2026, 18:15

Как маломерные суда загрязняют море в Актау

Экология 0 1 298 Ольга Максимова

В Актау отмечаются случаи возможных нарушений со стороны представителей массового проката маломерных судов, осуществляющих деятельность в прибрежной зоне города. Речь идет о вопросах соблюдения экологических норм и правил эксплуатации водного транспорта в местах массового отдыха граждан, передаёт Lada.kz.

Фото и видео автора
Фото и видео автора

Похожие новости

На пирсе в районе Скальной тропы был зафиксирован эпизод, вызвавший обеспокоенность отдыхающих и очевидцев.

Владелец либо сотрудник прогулочного катамарана осуществлял мойку палубы с использованием чистящего средства, после чего образовавшаяся пена смывалась непосредственно в акваторию моря. Кроме того, находившаяся в его руках пластиковая бутылка впоследствии была выброшена в воду и отправилась «покорять морские просторы».

Подобные действия вызывают вопросы у жителей города, особенно на фоне действующих ограничений, связанных с загрязнением окружающей среды.

Так, в жилых дворах запрещена мойка автомобилей во избежание попадания моющих средств в почву. По мнению горожан, аналогичные требования должны распространяться и на владельцев прогулочных маломерных судов, деятельность которых осуществляется непосредственно в морской акватории, в том числе в местах массового отдыха. В нескольких метрах от стоянки судов в это же время находятся купающиеся люди.

Со стороны уполномоченных органов сообщается, что по данному факту были направлены  соответствующие письма в компетентные структуры для рассмотрения и принятия необходимых мер в рамках действующего законодательства.

2
30
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь