Мертвые тюлени на Каспии: экологи проверили уровень загрязнения воды

Специалисты департамента экологии Мангистауской области провели обследование места массовой гибели тюленей в Тупкараганском районе, передает Lada.kz.
Эксперты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области 13 мая выехали на место и отобрали пробы морской воды.
По результатам анализа загрязняющие вещества в составе воды не выявлены, - сообщили сегодня, 19 мая, в ведомстве.
Напомним, 10-11 мая на побережье в селе Баутино Тупкараганского района обнаружили 37 туш мертвых тюленей. Одной из возможных причин массовой гибели был назван естественный отбор.
