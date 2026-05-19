Мертвые тюлени на Каспии: экологи проверили уровень загрязнения воды

Эксперты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии по Мангистауской области 13 мая выехали на место и отобрали пробы морской воды.

По результатам анализа загрязняющие вещества в составе воды не выявлены, - сообщили сегодня, 19 мая, в ведомстве.

Напомним, 10-11 мая на побережье в селе Баутино Тупкараганского района обнаружили 37 туш мертвых тюленей. Одной из возможных причин массовой гибели был назван естественный отбор.