Поднялся ли уровень Каспийского моря – мнения экспертов

Жители Актау отмечают изменение уровня воды – камень, раньше лежавший на суше,в этом году окружен водой. Однако эксперты заверяют, что о стабилизации уровня Каспийского моря говорить еще рано, передаёт Lada.kz со ссылкой на 24kz .

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Как разъяснил ветеран-эколог Орынбасар Тогжанов, для вывода о повышении уровня Каспийского моря необходимы наблюдения в течение нескольких лет.

«В зависимости от времени года и количества осадков уровень Каспийского моря постоянно колеблется - от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. В XIX веке площадь моря достигала 450 тысяч квадратных километров, тогда как исследования, проведенные в прошлом году, показали, что она составляет 357 тысяч квадратных километров. В Каспий впадает более ста рек. Самая крупная из них - Волга - дает 90 процентов притока воды. Однако сейчас на ней расположено 13 гидроэлектростанций. Кроме того, из-за глобального потепления увеличились объемы испарения морской воды», - рассказал Орынбасар Тогжанов.

Ранее эколог поделился информацией о проектах, которые разрабатывали еще в XX веке для поддержания Каспия.

Говорить о подъеме уровня Каспийского моря пока рано, говорят эксперты. По словам ученых, колебание уровня моря - естественное сезонное явление, которое в том числе зависит от количества выпавших осадков. Например, в последние годы в Мангистау выпало много осадков. Береговая линия временно меняется и за счет увеличения объема воды в реках, впадающих в море.

«По данным российских ученых, сейчас нельзя утверждать, что море прибывает. Они сообщили, что показатели, полученные в мае этого года, оказались на 10 сантиметров ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно исследованиям, которые наши специалисты провели за этот же промежуток времени, в казахстанской части Каспия существенных изменений не зафиксировано», - рассказал Серик Ахметов, председатель правления НАО «Казахстанский научно-исследовательский институт Каспийского моря».

Как сообщил Нурлан Сарсенбаев, заместитель директора областного филиала РГП «Казгидромет», уровень воды по сравнению с прошлым годом остался на прежней отметке - минус 29,48 сантиметра. На территории области действуют 7 пунктов наблюдения. Они четыре раза в сутки (то есть каждые 6 часов) проводят мониторинг гидрологического режима моря.