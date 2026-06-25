За чистоту Мангистау: жителей просят сообщать о незаконных свалках и выбросе мусора

Власти призывают жителей сообщать о фактах незаконного выброса мусора, загрязненных территориях и участках, не соответствующих санитарным требованиям, передаёт Lada.kz .

Стихийная свалка в 20 микрорайоне. Фото жителей Актау

Власти Актау призвали жителей региона информировать о случаях незаконного выброса мусора и появления несанкционированных свалок.

В Мангистауской области продолжается работа по сохранению чистоты окружающей среды и предотвращению появления незаконных свалок. В связи с этим жители региона могут направлять вопросы, связанные с чистотой. Также граждане могут сообщать о местах незаконного выброса мусора, загрязненных территориях или участках, не соответствующих санитарным требованиям, - сообщает пресс-служба акимата Актау.

Фото- и видеоматериалы жители региона могут направлять по следующим каналам связи:

Instagram: taza.mangystau;

WhatsApp: +7 775 312 7965.

Формирование чистоты и экологической культуры – общая обязанность каждого гражданина. Поэтому, если жители заметят незаконные свалки, они могут зафиксировать их местоположение на фото или видео и отправить нам. Активность граждан внесет большой вклад в сохранение чистоты региона и защиту окружающей среды, - отметила руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Асель Балманова.

Отмечается, что поступающая от жителей информация будет направляться в соответствующие государственные органы для принятия необходимых мер по ликвидации незаконных свалок и выявлению виновных лиц.

Специалисты подчеркивают, что активность жителей способствует улучшению санитарного состояния населенных пунктов и экологической обстановки в регионе.