В Мунайлинском районе загорелась свалка возле школы

Днем 23 июня в селе Атамекен Мунайлинского района произошел пожар на открытой территории. Возгорание было зафиксировано рядом с общеобразовательной школой №12 в жилом массиве «Жалын», передает Lada.kz .

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Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, вызов поступил в 15:55 часов. На место происшествия первоначально были направлены силы пожарной части №1. По прибытии спасатели установили, что горят бытовые отходы.

Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров. В связи с масштабом пожара для усиления группировки были дополнительно привлечены силы пожарной части №2 и пожарного поста №14.

Пожарным удалось локализовать распространение огня. Были организованы работы по проливке и разбору очагов тления.

Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания устанавливаются.