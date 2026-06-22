Свалка мясных отходов на побережье в Актау: реакция санэпидконтроля

После публикации материала о свалке мясных отходов на побережье Каспийского моря корреспондент Lada.kz запросил комментарий в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

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В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что по факту обнаружения мясных отходов обращения от граждан и запросы от полиции не поступали.

В ведомстве пояснили, что на основании опубликованных материалов невозможно определить источник происхождения отходов.

Согласно санитарным правилам, объекты общественного питания обязаны содержать в чистоте прилегающую территорию и обеспечивать своевременный вывоз мусора. Для этого у них должен быть заключен договор со специализированной организацией по вывозу отходов, - отметили в департаменте.

Специалисты подчеркнули, что проведение проверок субъектов предпринимательства возможно только при наличии законных оснований и подтвержденных фактов нарушения санитарных требований, предусмотренных Предпринимательским кодексом.

Для начала необходимо установить источник мусора. Если будут выявлены признаки нарушения со стороны конкретного объекта торговли или общественного питания, тогда в отношении именно этого объекта может быть открыта проверка, - пояснили специалисты.

В департаменте также отметили, что поиск и установление лиц, причастных к незаконному выбросу отходов, не входит в компетенцию санитарных служб.

Если ссылаться только на опубликованную новость, предмета для рассмотрения со стороны санитарного ведомства нет. Конкретный объект не установлен, отходы обнаружены на улице. Это уже вопрос к правоохранительным органам, которые должны провести расследование и установить нарушителя. Если выяснится, что отходы принадлежат объекту, находящемуся под нашим контролем, и будут выявлены нарушения санитарного законодательства, материалы передадут в санитарно-эпидемиологическую службу для принятия дальнейших мер. Проверку в таком случае будет проводить городское управление санитарно-эпидемиологического контроля, - сообщили в ведомстве.

Корреспондент Lada.kz также направил запрос в департамент полиции региона с вопросом, проводится ли проверка по факту обнаружения мясных отходов и принимаются ли меры по установлению виновных лиц. На момент публикации ответ все еще не поступил.

Напомним, местные жители обсуждают в соцсетях необычную находку на берегу моря в 15 микрорайоне.