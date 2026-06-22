«Таза Қазақстан»: в Актау на побережье Каспийского моря обнаружили свалку мясных отходов

Местные жители обсуждают в соцсетях необычную находку на берегу моря в 15 микрорайоне, сообщает Lada.kz .

Фото из социальных сетей

Фотографии и видео с разбросанными фрагментами куриных крылышек появились в Сети, вызвав обсуждение среди местных жителей. На снимке видно большое количество остатков куриного мяса, лежащих среди камней у воды.

Автор публикации задался вопросом: «Кто каждый день это выбрасывает?».

В комментариях пользователи выдвинули различные версии происходящего. Одни предположили, что отходы могут оставлять владельцы кафе и точек быстрого питания, расположенных на набережной. Другие считают, что кто-то специально подкармливает чаек и других морских птиц.

Это бросают те, у кого кафешки и донерные на набережной. Кто еще это будет делать? - написал один из пользователей.

Некоторые комментаторы отметили, что пищевые отходы являются органическими и со временем разлагаются, однако другие указали, что подобные действия все равно загрязняют общественные места и портят внешний вид побережья.

Горожане призывают выяснить источник появления отходов и напоминают, что берег Каспийского моря остается одной из главных достопримечательностей города, чистота которой зависит от отношения каждого отдыхающего и предпринимателя.

Официальных комментариев по данному поводу пока не поступало.