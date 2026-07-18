«Пожрали и уехали»: житель Актау показал, во что превратили пляж

Автор видео показал территорию бесплатного «дикого» пляжа в пригороде Актау, где после отдыхающих остались горы мусора, сообщает Lada.kz.
Мужчина запечатлел территорию одного из бесплатных «диких» пляжей за курортным отелем «O'Mir». После отдыхающих здесь остались пластиковые бутылки, упаковки, одноразовая посуда и другой бытовой мусор.
Автор видео эмоционально раскритиковал поведение людей, которые не убирают за собой.
Сначала научимся культуре поведения, а потом будем говорить о туризме. Это невозможно. В шоке я. Пожрали, посрали. За собой не убрали, все валяется здесь, - говорит местный житель.
Большинство пользователей осудили тех, кто оставляет после себя мусор на побережье Каспия. Многие считают, что решить проблему помогут камеры видеонаблюдения и крупные штрафы для нарушителей. Другие призвали увеличить количество мусорных контейнеров и усилить контроль в популярных местах отдыха. Отсутствие культуры поведения, считают комментатора, не только превращает живописные пляжи в стихийные свалки, но и негативно сказывается на имидже региона, отпугивая туристов.
В городском акимате сообщили, что указанная территория находится в ведении акимата Мунайлинского района. В связи с этим корреспондент Lada.kz направил запрос в районный акимат с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, какие меры планируется принять для наведения порядка на пляже.
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