«Пожрали и уехали»: житель Актау показал, во что превратили пляж

Кадры видео, сгенерированные с помощью ИИ

Мужчина запечатлел территорию одного из бесплатных «диких» пляжей за курортным отелем «O'Mir». После отдыхающих здесь остались пластиковые бутылки, упаковки, одноразовая посуда и другой бытовой мусор.

Автор видео эмоционально раскритиковал поведение людей, которые не убирают за собой.

Сначала научимся культуре поведения, а потом будем говорить о туризме. Это невозможно. В шоке я. Пожрали, посрали. За собой не убрали, все валяется здесь, - говорит местный житель.

Большинство пользователей осудили тех, кто оставляет после себя мусор на побережье Каспия. Многие считают, что решить проблему помогут камеры видеонаблюдения и крупные штрафы для нарушителей. Другие призвали увеличить количество мусорных контейнеров и усилить контроль в популярных местах отдыха. Отсутствие культуры поведения, считают комментатора, не только превращает живописные пляжи в стихийные свалки, но и негативно сказывается на имидже региона, отпугивая туристов.

В городском акимате сообщили, что указанная территория находится в ведении акимата Мунайлинского района. В связи с этим корреспондент Lada.kz направил запрос в районный акимат с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, какие меры планируется принять для наведения порядка на пляже.