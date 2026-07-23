Мощный пылевой вихрь сняли на видео в Мангистау

В социальных сетях жители Мангистауской области опубликовали захватывающее видео природного явления – пылевого вихря, замеченного в степной местности, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео

Жители Мангистауской области стали очевидцами необычного природного явления. Сегодня, 22 июля, в социальных сетях появились видеозаписи пылевого вихря, образовавшегося в степи.

На кадрах запечатлен высокий столб пыли, который стремительно перемещается по местности, закручивая песок и мелкие частицы грунта.

Нужно отметить, что ранее метеорологи объяснили Lada.kz причины возникновения пылевых вихрей в Мангистауской области. По их словам, такие атмосферные явления образуются в жаркую, малооблачную погоду, когда поверхность земли сильно прогревается. Из-за резкого перепада температур возникают воздушные завихрения, которые поднимают в воздух пыль и песок.