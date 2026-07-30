Орнитологи рассказали о состоянии краснокнижного курганника, спасенного в Жетыбае

Краснокнижный курганник, которого обнаружили на месторождении Жетыбай покрытым нефтепродуктами, остается в тяжелом состоянии. После обследования врачи-орнитологи приняли решение провести птице ампутацию поврежденного крыла. О состоянии пернатого редакции Lada.kz сообщили в общественном фонде Umit Mangistau.

Фото предоставили в общественном фонде Umit Mangistau

По словам специалистов, курганник поступил во временный пункт реабилитации диких хищных и краснокнижных птиц в крайне тяжелом состоянии. Птица была покрыта нефтепродуктами, страдала от обезвоживания, сильного истощения и перелома крыла.

Курганник не мог стоять на лапах, самостоятельно не ел и не пил. Каждая минута промедления могла стоить ему жизни. Сразу после поступления специалисты провели первичный осмотр и рентгенографию поврежденного крыла. В области перелома была выявлена обширная гематома с выраженными признаками воспалительного процесса. Параллельно началась длительная и очень трудоемкая работа по очистке оперения от нефтепродуктов, - рассказали в фонде.

Врачи-орнитологи на протяжении нескольких часов отмывали птицу, стараясь вернуть ей возможность нормально существовать и бороться за жизнь. После проведения интенсивной терапии состояние курганника удалось стабилизировать.

По мере уменьшения отека и рассасывания гематомы произошло ее вскрытие. Обнажилась кость, а окружающие ткани оказались поражены некрозом. В такой ситуации единственным шансом сохранить жизнь птице срочное хирургическое вмешательство, которому готовят птицу. Чтобы остановить распространение некротического процесса и предотвратить развитие тяжелых осложнений, врачами-орнитологами принято решение об ампутации поврежденного крыла, - отметили в фонде.

В фонде Umit Mangistau сообщили, что даже после восстановления курганник не сможет вернуться в естественную среду обитания. Дальнейшую судьбу краснокнижной птицы специалисты планируют определить совместно с территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира и другими профильными государственными органами.

Напомним, на территории месторождения Жетыбай обнаружили краснокнижного курганника, полностью покрытого нефтепродуктами. Ее доставили в Актау, где специалисты пункта временной реабилитации диких хищных и краснокнижных птиц начали борьбу за ее жизнь.