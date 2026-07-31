После пожара на свалке в Жанаозене в воздухе выявили превышение ПДК

После пожара на полигоне твердых бытовых отходов в Жанаозене экологи проверили качество атмосферного воздуха. Анализы показали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, сообщает Lada.kz .

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Специалисты департамента экологии по Мангистауской области провели отбор проб атмосферного воздуха после возгорания на полигоне твёрдых бытовых отходов ГКП «Таза-Жанаозен», произошедшего 29 июля.

Мониторинг был выполнен 30 июля непосредственно на территории объекта. По результатам лабораторного анализа в атмосферном воздухе зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ.

Какие именно вещества превысили нормативные значения и во сколько раз, не уточняется.