После пожара на свалке в Жанаозене в воздухе выявили превышение ПДК

После пожара на полигоне твердых бытовых отходов в Жанаозене экологи проверили качество атмосферного воздуха. Анализы показали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, сообщает Lada.kz.
Специалисты департамента экологии по Мангистауской области провели отбор проб атмосферного воздуха после возгорания на полигоне твёрдых бытовых отходов ГКП «Таза-Жанаозен», произошедшего 29 июля.
Мониторинг был выполнен 30 июля непосредственно на территории объекта. По результатам лабораторного анализа в атмосферном воздухе зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ.
Какие именно вещества превысили нормативные значения и во сколько раз, не уточняется.
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