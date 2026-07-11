В Мангистауской области дорожает бензин

За год бензин в Казахстане подорожал на 15,6% по сравнению с июнем 2025-го. В Мангистауской области рост составил 16,4%, передает Lada.kz со ссылкой на energyprom.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Наибольший рост цен на бензин в июне 2026-го был зафиксирован в Павлодарской области: на 25,1% за год. Удорожание больше среднего по стране также было отмечено в Астане (на 18,9%), в Мангистауской (на 16,4%) и Кызылординской (16,1%) областях и в Алматы (на 16%). Наименьший рост цен наблюдался в Северо-Казахстанской (на 12,4%), Западно-Казахстанской (на 12,6%), Актюбинской (на 13,1%) и Атырауской (на 13,2%) областях.

Серьёзнее всего подорожал бензин марок АИ-95 и АИ-96. В июне 2026-го цены на него были на 17,5% выше, чем годом ранее.

В рознице самым доступным по цене остаётся АИ-92. В мае 2026 года в среднем по Казахстану литр бензина этой марки стоил 236 тг. В Актау его стоимость составляла 234 тг.

Бензин марок АИ-95 и АИ-96 в среднем по РК обходился в 312 тг за литр. В Актау, согласно статистике, его продавали по 297 тг.

Средняя по стране цена литра бензина марки АИ-98 составляла 338 тг. В Актау – 333 тг.