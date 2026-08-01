Мангистаусцам списали свыше полумиллиарда пени и штрафов

В рамках инициативы «Чистый лист» мангистауским налогоплательщикам списали штрафы и пени на 76 миллионов тенге. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов Мангистауской области, передаёт Lada.kz .

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В Мангистауской области 998 субъектов малого и микробизнеса воспользовались государственной акцией по списанию налоговых санкций. Налоговыми органами списаны пени на общую сумму 75 млн 833 тыс. тенге и штрафы на 493 млн 511 тыс. тенге.

По информации департамента государственных доходов Мангистауской области, в регионе зарегистрировано 20 300 юридических лиц и 58 243 индивидуальных предпринимателя.

В целом по Казахстану в рамках акции пени и штрафы были списаны 19 тысячам субъектов малого и микробизнеса. Общая сумма списанных налоговых санкций составила 9,3 млрд тенге.