Порт Курык обработал почти 885 тысяч тонн грузов за первое полугодие

В порту Курыка подвели итоги первого полугодия. Морской транспортный узел обработал почти 885 тысяч тонн грузов. Стабильные объемы перевалки подтверждают высокий спрос на услуги морской гавани и ее ключевую роль в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, передаёт Lada.kz.
ТОО «Порт Курык» подвело итоги работы за первое полугодие 2026 года. За шесть месяцев через морскую гавань прошло 884,8 тысячи тонн грузов, что свидетельствует о стабильной загрузке порта и его значимой роли в обеспечении международных грузоперевозок.
Наибольший объем перевалки пришелся на железнодорожное направление — 475,5 тысячи тонн, из которых 242,3 тысячи тонн составил экспорт, а 233,2 тысячи тонн — импорт.
По автомобильному направлению обработано 306,2 тысячи тонн грузов, в том числе 151,4 тысячи тонн экспортных и 154,8 тысячи тонн импортных перевозок.
Кроме того, через зерновой терминал порта перевалено 104,1 тысячи тонн зерновых культур.
В порту отметили, что продолжают обеспечивать надежную обработку экспортных, импортных и транзитных грузов, повышая эффективность логистических процессов и укрепляя позиции Казахстана как одного из ключевых транспортно-логистических узлов на Каспийском море.
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