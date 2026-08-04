Порт Курык обработал почти 885 тысяч тонн грузов за первое полугодие

В порту Курыка подвели итоги первого полугодия. Морской транспортный узел обработал почти 885 тысяч тонн грузов. Стабильные объемы перевалки подтверждают высокий спрос на услуги морской гавани и ее ключевую роль в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: primeminister.kz

ТОО «Порт Курык» подвело итоги работы за первое полугодие 2026 года. За шесть месяцев через морскую гавань прошло 884,8 тысячи тонн грузов, что свидетельствует о стабильной загрузке порта и его значимой роли в обеспечении международных грузоперевозок.

Наибольший объем перевалки пришелся на железнодорожное направление — 475,5 тысячи тонн, из которых 242,3 тысячи тонн составил экспорт, а 233,2 тысячи тонн — импорт.

По автомобильному направлению обработано 306,2 тысячи тонн грузов, в том числе 151,4 тысячи тонн экспортных и 154,8 тысячи тонн импортных перевозок.

Кроме того, через зерновой терминал порта перевалено 104,1 тысячи тонн зерновых культур.

В порту отметили, что продолжают обеспечивать надежную обработку экспортных, импортных и транзитных грузов, повышая эффективность логистических процессов и укрепляя позиции Казахстана как одного из ключевых транспортно-логистических узлов на Каспийском море.