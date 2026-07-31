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30.07.2026, 20:38

В порту Курык сократили время обработки паромов и увеличили их вместимость

Общество 0 2 035 Лиана Рязанцева

В порту Курык завершили модернизацию подъемно-переходных мостов ППМ-1 и ППМ-2. Благодаря обновлению время обработки железнодорожных паромов сократилось с 18 до 12 часов, автомобильных – с 10 до 6 часов, а вместимость железнодорожных паромов увеличилась с 40 до 48 вагонов, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы» (КТЖ).

Фото: КТЖ
Фото: КТЖ

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По информации компании, модернизация стала очередным этапом развития портовой инфраструктуры и позволило повысить эффективность обработки паромов.

В результате реконструкции:

  • время обработки железнодорожных паромов сократилось с 18 до 12 часов;
  • обработка автомобильных паромов ускорилась с 10 до 6 часов;
  • вместимость железнодорожных паромов увеличилась с 40 до 48 вагонов.

В КТЖ отметили, что модернизация позволит увеличить объем перевозок, повысить пропускную способность порта и укрепить позиции Курыка как одного из ключевых объектов Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Напомним, ранее сообщалось, что в строительство многофункционального портового комплекса «Курык» планируется инвестировать 1 миллиард долларов. Проект предусматривает создание современного перегрузочно-логистического хаба на восточном побережье Каспийского моря. Здесь планируется построить семь новых причалов, склады, логистическую инфраструктуру, железнодорожные и автомобильные подъездные пути, а также внедрить цифровые системы управления грузопотоками, включая TOS-платформу и EDI-интеграцию.

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