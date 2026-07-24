Премьер-министры Казахстана и Узбекистана обсудили развитие Транскаспийского маршрута в порту Актау

Премьер-министры Казахстана и Узбекистана Олжас Бектенов и Абдулла Арипов посетили Актауский международный морской торговый порт, где обсудили развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Стороны рассмотрели проекты по расширению контейнерного хаба, завершению дноуглубительных работ и увеличению объемов грузоперевозок через порты Актау и Курык, передаёт Lada.kz .

Фото пресс-службы Олжаса Бектенова

Главам двух правительств рассказали о возможностях морского порта Актау, который на сегодняшний день является одним из ключевых объектов Транскаспийского международного транспортного маршрута, способен обрабатывать до 12 миллионов тонн грузов в год и обеспечивает круглогодичные перевозки в направлении стран Кавказа, Центральной Азии и Каспийского региона.

По словам Олжаса Бектенова, Правительство Казахстана продолжает модернизацию морской инфраструктуры Мангистауской области. В 2025 году были завершены дноуглубительные работы в акватории порта Курык. А до конца текущего года планируется завершить дноуглубительные работы в акватории порта Актау. Это позволит обеспечить безопасный заход судов с полной загрузкой, увеличить пропускную способность и создать условия для дальнейшего расширения портовых мощностей.

Председатель правления национальной компании «Қазақстан темір жолы» Елжас Отыншиев сообщил, что совокупная мощность портов Актау и Курык уже составляет около 22 миллионов тонн грузов в год. При этом контейнерные перевозки продолжают стремительно расти: с 2022 по 2025 год объем контейнерного транзита по Транскаспийскому маршруту увеличился в 3,8 раза.

Для дальнейшего развития транспортного коридора в порту Актау уже введена первая очередь контейнерного хаба мощностью 140 тысяч ДФЭ в год (двадцатифутовый эквивалент — это условная единица измерения объема в международных контейнерных перевозках). После завершения второго этапа в 2027–2028 годах этот показатель вырастет до 240 тысяч ДФЭ. Кроме того, Казахстан строит шесть новых контейнеровозов, а также завершает модернизацию железнодорожных участков Шалкар – Бейнеу и Бейнеу – Мангистау.

Особое внимание во время встречи уделили перевозкам грузов между Казахстаном и Узбекистаном. В 2025 году объем их обработки через порты Актау и Курык увеличился более чем на 60%. Этого удалось добиться благодаря развитию портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также созданию выгодных тарифных условий для грузоотправителей.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет приоритетное внимание развитию морской и железнодорожной инфраструктуры. Мангистауская область является стратегическим приграничным регионом с высоким транзитным и логистическим потенциалом. Наша задача – обеспечить грузам стран Центральной Азии быстрый и надежный выход на рынки Кавказа, Турции и Европы. Казахстан готов расширять транзит экспортных грузов Узбекистана через порты Актау и Курык», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министры Казахстана и Узбекистана поручили АО «НК «Қазақстан темір жолы» совместно с АО «Узбекистон темир йуллари» разработать конкретный план по наращиванию объемов перевозок.