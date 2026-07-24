18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
465.74
531.08
5.92
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
23.07.2026, 19:00

Премьер-министры Казахстана и Узбекистана обсудили развитие Транскаспийского маршрута в порту Актау

Власть 0 1 832 Аяулым Бейсенова

Премьер-министры Казахстана и Узбекистана Олжас Бектенов и Абдулла Арипов посетили Актауский международный морской торговый порт, где обсудили развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута. Стороны рассмотрели проекты по расширению контейнерного хаба, завершению дноуглубительных работ и увеличению объемов грузоперевозок через порты Актау и Курык, передаёт Lada.kz.

Фото пресс-службы Олжаса Бектенова
Фото пресс-службы Олжаса Бектенова

Похожие новости

Главам двух правительств рассказали о возможностях морского порта Актау, который на сегодняшний день является одним из ключевых объектов Транскаспийского международного транспортного маршрута, способен обрабатывать до 12 миллионов тонн грузов в год и обеспечивает круглогодичные перевозки в направлении стран Кавказа, Центральной Азии и Каспийского региона.

 

По словам Олжаса Бектенова, Правительство Казахстана продолжает модернизацию морской инфраструктуры Мангистауской области. В 2025 году были завершены дноуглубительные работы в акватории порта Курык. А до конца текущего года планируется завершить дноуглубительные работы в акватории порта Актау. Это позволит обеспечить безопасный заход судов с полной загрузкой, увеличить пропускную способность и создать условия для дальнейшего расширения портовых мощностей.

Председатель правления национальной компании «Қазақстан темір жолы» Елжас Отыншиев сообщил, что совокупная мощность портов Актау и Курык уже составляет около 22 миллионов тонн грузов в год. При этом контейнерные перевозки продолжают стремительно расти: с 2022 по 2025 год объем контейнерного транзита по Транскаспийскому маршруту увеличился в 3,8 раза. 

Для дальнейшего развития транспортного коридора в порту Актау уже введена первая очередь контейнерного хаба мощностью 140 тысяч ДФЭ в год (двадцатифутовый эквивалент — это условная единица измерения объема в международных контейнерных перевозках). После завершения второго этапа в 2027–2028 годах этот показатель вырастет до 240 тысяч ДФЭ. Кроме того, Казахстан строит шесть новых контейнеровозов, а также завершает модернизацию железнодорожных участков Шалкар – Бейнеу и Бейнеу – Мангистау.

Особое внимание во время встречи уделили перевозкам грузов между Казахстаном и Узбекистаном. В 2025 году объем их обработки через порты Актау и Курык увеличился более чем на 60%. Этого удалось добиться благодаря развитию портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также созданию выгодных тарифных условий для грузоотправителей.

 

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет приоритетное внимание развитию морской и железнодорожной инфраструктуры. Мангистауская область является стратегическим приграничным регионом с высоким транзитным и логистическим потенциалом. Наша задача – обеспечить грузам стран Центральной Азии быстрый и надежный выход на рынки Кавказа, Турции и Европы. Казахстан готов расширять транзит экспортных грузов Узбекистана через порты Актау и Курык», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министры Казахстана и Узбекистана поручили АО «НК «Қазақстан темір жолы» совместно с АО «Узбекистон темир йуллари» разработать конкретный план по наращиванию объемов перевозок.

7
0
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правиламНовости Казахстана
21.07.2026, 15:38 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь