Извлекут миллионы тонн земли: как в порту Актау проходит дноуглубление

В актауском международном морском торговом порту продолжается реализация одного из крупнейших инфраструктурных проектов последних лет — дноуглубительных работ. После их завершения гавань сможет принимать более крупные суда, что позволит увеличить грузооборот и укрепить позиции Казахстана на Транскаспийском международном транспортном маршруте. Об этом в интервью пресс-службе АО «НК «Қазақстан темір жолы» рассказал исполняющий обязанности директора порта Галым Айтжанов, передает Lada.kz.

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По его словам, проект реализуется по поручению Президента Казахстана. В рамках работ планируется извлечь около 1,3 миллиона кубометров грунта. Его будут использовать для формирования новых территорий, предназначенных для дальнейшего развития портовой инфраструктуры и строительства логистических объектов.

Еще одним важным проектом, которые реализуются в порту, стало создание контейнерного хаба. Первый этап строительства завершился в марте текущего года. Уже сейчас его мощности позволяют обрабатывать до 140 тысяч двадцатифутовых контейнеров (ДФЭ) в год, а к 2028 году этот показатель планируют увеличить до 240 тысяч ДФЭ.

На фото: и.о. обязанности директора морпора Галым Айтжанов. Источник:

Кроме того, продолжается реконструкция причалов №3 и №12. После модернизации мощность сухогрузных причалов увеличится с 1,5 до 2 миллионов тонн в год.

Несмотря на влияние погодных условий и сокращение грузопотока в направлении Ирана из-за геополитической ситуации, порт Актау сохраняет положительную динамику работы. За первые пять месяцев 2026 года через него перевалено 2,023 миллиона тонн грузов, в том числе 1,54 миллиона тонн нефти. Объем контейнерных перевозок достиг 31 058 ДФЭ, что на 15 процентов больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В АО «НК «Қазақстан темір жолы» отмечают, что Актауский порт остается одним из ключевых транспортно-логистических узлов Транскаспийского международного транспортного маршрута, соединяющего страны Центральной Азии, Кавказа, Турцию, Китай и Европу.