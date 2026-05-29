В порту Актау ускорят дноуглубительные работы

Вице-министр транспорта Казахстана Жанибек Тайжанов поручил представителям АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «НК «Актауский международный морской торговый порт», а также подрядной организации — компании «China Harbour Engineering Company Ltd» -ускорить проведение дноуглубительных работ и обеспечить своевременную реализацию проекта, передаёт Lada.kz .

В Министерстве транспорта Республики Казахстан под председательством вице-министра транспорта Жанибека Тайжанова состоялось совещание по вопросам реализации проекта дноуглубительных работ в акватории порта Актау.

В совещании приняли участие представители АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «НК «Актауский международный морской торговый порт», а также подрядной организации — компании «China Harbour Engineering Company Ltd».

В ходе встречи рассмотрены текущие вопросы реализации проекта и ход подготовительных работ. По информации подрядчика, в настоящее время полным ходом ведется мобилизация специализированной техники, а также подготовка строительной площадки по картам намыва грунта. По итогам совещания даны конкретные поручения по ускорению дноуглубительных работ и обеспечению своевременной реализации проекта, - говорится в сообщении Министерства.

Отмечается, что реализация проекта позволит увеличить пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута и повысить эффективность морской логистики Казахстана.

Ранее сообщалось, что снижение уровня Каспийского моря начало оказывать заметное влияние на деятельность Актауского международного морского торгового порта.

Дноуглубительные работы позволят создать условия для дальнейшего наращивания терминальных мощностей. Дно планируют углубить на полтора-два метра.

Стоимость мероприятий оценивалась в 42,1 млрд тенге.